Calendrier F1 2024 : découvrez les dates et horaires des 24 Grands Prix

Dans le domaine des sports automobiles, la Formule 1 se positionne comme la catégorie reine. La nouvelle saison 2024 est attendue de pied ferme par tous les fans et comme depuis quelques années, elle va être diffusée en intégralité sur Canal+. De plus, l’arrivée de la nouvelle saison de Drive to Survive sur Netflix participe à augmenter l’engouement autour de cette nouvelle saison de F1.

Après une saison 2023 survolée par Max Verstappen et Red Bull, l’année 2024 ne s’annonce pas très différente. Dans tous les cas, ses concurrents sont attendus au tournant. Est-ce que Mercedes et Lewis Hamilton, pour sa dernière saison, vont pouvoir réellement s’opposer à l’écurie autrichienne ? Ou bien, Charles Leclerc et Ferrari vont-ils enfin soulever un titre ? En attendant d’avoir la réponse, on espère avoir le droit à une saison de Formule 1 riche en rebondissements !



Quoiqu’il arrive, dans cet article, nous allons vous détailler le calendrier de la Formule 1. Plus précisément, nous allons vous indiquer les dates et horaires des Essais libres, des Qualifications et des courses des différents Grands Prix de 2024. Dernière précision, les GP de Bahreïn et d’Arabie Saoudite se tiendront du jeudi au samedi pour ne pas empiéter sur le premier jour du Ramadan (10 mars) et pour laisser une semaine aux pilotes entres les deux courses.

Tous les horaires ne sont pas encore disponibles, donc nous mettrons régulièrement à jour cet agenda.

🏎 Calendrier 2024 de la Formule 1

Grand Prix de Bahreïn (circuit de Sakhir) du 29 février au 2 mars Essais libres 1 , jeudi 29 février à 12h30 sur Canal+ Sport

, jeudi 29 février à 12h30 sur Canal+ Sport Essais libres 2, jeudi 29 février à 16h00 sur Canal+ Sport

jeudi 29 février à 16h00 sur Canal+ Sport Essais libres 3, vendredi 1er mars à 13h30 sur Canal+ Sport

vendredi 1er mars à 13h30 sur Canal+ Sport Qualifications, vendredi 1er mars à 17h00 sur Canal+ Sport

vendredi 1er mars à 17h00 sur Canal+ Sport La course, samedi 2 mars à 16h00 sur Canal+ Grand Prix d’Arabie-Saoudite (circuit de Djeddah) du 7 au 9 mars Essais libres 1, jeudi 7 mars à 14h30 sur Canal+ Sport

jeudi 7 mars à 14h30 sur Canal+ Sport Essais libres 2 , jeudi 7 mars à 18h00 sur Canal+ Sport

, jeudi 7 mars à 18h00 sur Canal+ Sport Essais libres 3, vendredi 8 mars à 14h30 sur Canal+ Sport

vendredi 8 mars à 14h30 sur Canal+ Sport Qualifications, vendredi 8 mars à 18h00 sur Canal+ Sport

vendredi 8 mars à 18h00 sur Canal+ Sport La course, samedi 9 mars à 18h00 sur Canal+ Grand Prix d’Australie (circuit de Melbourne) du 22 au 24 mars Essais libres 1, vendredi 22 mars à 02h30 sur Canal+ Sport

vendredi 22 mars à 02h30 sur Canal+ Sport Essais libres 2, vendredi 22 mars à 06h00 sur Canal+ Sport

vendredi 22 mars à 06h00 sur Canal+ Sport Essais libres 3, samedi 23 mars à 02h30 sur Canal+ Sport

samedi 23 mars à 02h30 sur Canal+ Sport Qualifications, samedi 23 mars à 06h00 sur Canal+ Sport

samedi 23 mars à 06h00 sur Canal+ Sport La course, dimanche 24 mars à 05h00 sur Canal+ Grand Prix du Japon (circuit de Suzuka) du 5 au 7 avril Essais libres 1, vendredi 5 avril à 04h30 sur Canal+ Sport

vendredi 5 avril à 04h30 sur Canal+ Sport Essais libres 2, vendredi 5 avril à 08h00 sur Canal+ Sport

vendredi 5 avril à 08h00 sur Canal+ Sport Essais libres 3, samedi 6 avril à 04h30 sur Canal+ Sport

samedi 6 avril à 04h30 sur Canal+ Sport Qualifications, samedi 6 avril à 08h00 sur Canal+ Sport

samedi 6 avril à 08h00 sur Canal+ Sport La course, dimanche 7 avril à 07h00 sur Canal+ Grand Prix de Chine + Sprint (circuit de Shanghai) du 19 au 21 avril La course, dimanche 21 avril à 09h00 sur Canal+ Grand Prix de Miami + Sprint (circuit de Miami) du 3 au 5 mai La course, dimanche 5 mai à 23h00 sur Canal+ Grand Prix d’Emilie Romagne (circuit d’Imola) du 17 au 19 mai Essais libres 1, vendredi 17 mai à 13h30 sur Canal+ Sport

vendredi 17 mai à 13h30 sur Canal+ Sport Essais libres 2, vendredi 17 mai à 17h00 sur Canal+ Sport

vendredi 17 mai à 17h00 sur Canal+ Sport Essais libres 3, samedi 18 mai à 12h30 sur Canal+ Sport

samedi 18 mai à 12h30 sur Canal+ Sport Qualifications, samedi 18 mai à 16h00 sur Canal+ Sport

samedi 18 mai à 16h00 sur Canal+ Sport La course, dimanche 19 mai à 15h00 sur Canal+ Grand Prix de Monaco (circuit de Monte-Carlo) du 24 mai au 26 mai Essais libres 1, vendredi 24 mai à 13h30 sur Canal+ Sport

vendredi 24 mai à 13h30 sur Canal+ Sport Essais libres 2 , vendredi 24 mai à 17h00 sur Canal+ Sport

, vendredi 24 mai à 17h00 sur Canal+ Sport Essais libres 3, samedi 25 mai à 12h30 sur Canal+ Sport

samedi 25 mai à 12h30 sur Canal+ Sport Qualifications , samedi 25 mai à 16h00 sur Canal+ Sport

, samedi 25 mai à 16h00 sur Canal+ Sport La course, dimanche 26 mai à 15h00 sur Canal+ Grand Prix du Canada (circuit de Montréal) du 7 au 9 juin Essais libres 1, vendredi 7 juin à 19h30 sur Canal+ Sport

vendredi 7 juin à 19h30 sur Canal+ Sport Essais libres 2, vendredi 7 juin à 23h00 sur Canal+ Sport

vendredi 7 juin à 23h00 sur Canal+ Sport Essais libres 3, samedi 8 juin à 18h30 sur Canal+ Sport

samedi 8 juin à 18h30 sur Canal+ Sport Qualifications, samedi 8 juin à 22h00 sur Canal+ Sport

samedi 8 juin à 22h00 sur Canal+ Sport La course, dimanche 9 juin à 20h00 sur Canal+ Grand Prix d’Espagne (circuit de Barcelone) du 21 au 23 juin La course, dimanche 23 juin à 15h00 sur Canal+ Grand Prix d’Autriche + Sprint (circuit de Spielberg) du 28 au 30 juin La course, dimanche 30 juin à 15 h00 sur Canal+ Grand Prix du Royaume-Uni (circuit de Silverstone) du 5 au 7 juillet La course, dimanche 7 juillet à 16h00 sur Canal+ Grand Prix de Hongrie (circuit de Budapest) 19 au 21 juillet La course, dimanche 21 juillet à 15h00 sur Canal+ Grand Prix de Belgique (circuit de Spa-Francorchamps) du 26 au 28 juillet La course, dimanche 28 juillet à 15h00 sur Canal+ Grand Prix des Pays-Bas (circuit de Zandvoort) du 23 au 25 août La course, dimanche 25 août à 15h00 sur Canal+ Grand Prix d’Italie (circuit de Monza) du 30 août au 1er septembre La course, dimanche 1er septembre à 15h00 sur Canal+ Grand Prix d’Azerbaïdjan (circuit de Bakou) du 13 au 15 septembre La course, dimanche 15 septembre à 13h00 sur Canal+ Grand Prix de Singapour (circuit de Marina Bay) du 20 au 22 septembre La course, dimanche 22 septembre à 14h00 sur Canal+ Grand Prix des Etats-Unis + Sprint (circuit d’Austin) du 18 au 20 octobre La course, dimanche 20 octobre à 21h00 sur Canal+ Grand Prix du Mexique (circuit de Mexico) du 25 au 27 octobre La course, dimanche 27 octobre à 21h00 sur Canal+ Grand Prix du Brésil + Sprint (circuit de Sao Paulo) du 1er au 3 novembre La course, dimanche 3 novembre à 18h00 sur Canal+ Grand Prix de Las Vegas (circuit de Las Vegas) du 21 au 23 novembre La course, dimanche 23 septembre à 07h00 sur Canal+ Grand Prix du Qatar + Sprint (circuit de Losail) du 29 novembre au 1er décembre La course, dimanche 1er décembre à 18h00 sur Canal+ Grand Prix d’Abu Dhabi (circuit de Yas Marina) du 6 novembre au 8 décembre La course, dimanche 8 décembre à 14h00 sur Canal+