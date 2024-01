Call of Duty Modern Warfare 3 : le système anti-triche renforcé, les tricheurs enfin éliminés ?

© Activision

Activision espérait sûrement une réception bien plus enthousiaste lors de la sortie de Call of Duty Modern Warfare 3. Malheureusement, la presse comme les joueurs ont regretté la faible durée de vie de la campagne solo ainsi que le manque de nouveau contenu dans le multijoueur. Résultat, Call of Duty Modern Warfare 3 est le jeu le plus mal noté de la série sur Metacritic d’après les utilisateurs.

Même si les joueurs ne se font pas prier pour critiquer le FPS, Activision ne compte pas leur faire de cadeau. L’éditeur annonce une mise à jour de Ricochet qui empêchera totalement ceux utilisant un aimbot d’accéder au jeu.

Activision chasse les joueurs de Call of Duty Modern Warfare 3 qui utilisent un aimbot

Activision continue de batailler pour éliminer les tricheurs de ses serveurs. Ricochet, le logiciel anti-triche de Modern Warfare 3, est chargé de détecter les fraudes. Le système peut contrôler les logiciels et les applications qui tentent d’interagir avec Call of Duty Modern Warfare 3 et punir les tricheurs.

Sur le compte X de Call of Duty, l’éditeur et Sledgehammer Games annoncent une mise à jour de Ricochet qui laissera encore moins de marge de manœuvre aux personnes mal intentionnées. Les joueurs utilisant un aimbot, une aide à la visée intégrée grâce à un logiciel tiers, sont visés. « Nos systèmes de détection de sécurité ciblent désormais les joueurs qui utilisent des outils permettant d’activer l’assistance à la visée tout en utilisant une souris et un clavier », indique le compte.

🛡️ #Warzone #MW3 #MW2#TeamRICOCHET: Our security detection systems now target players using tools to activate aim assist while using a mouse and keyboard. The Call of Duty application will close if detected.



Repeated use of these tools may lead to further account action. — Call of Duty Updates (@CODUpdates) January 16, 2024

Ainsi, Ricochet sera en mesure de ferme le jeu s’il détecte qu’un joueur utilise un aimbot. Activision pourra même aller jusqu’à « mener une action sur le compte » concerné. On comprend clairement que l’éditeur n’hésitera pas à bannir les tricheurs de Call of Duty Modern Warfare 3 et de ses autres jeux en ligne.

Notez que cette mise à jour concerne aussi Modern Warfare 2 et Warzone sur PC, auxquels Ricochet est aussi intégré. Bien sûr, les joueurs PlayStation et Xbox de Call of Duty Modern Warfare 3 ne peuvent pas passer entre les mailles du filet. Les consoles peuvent détecter les périphériques non conformes et empêcher leur utilisation.

L’équipe de « Ricochet Anti-Cheat » continuera à mettre régulièrement à jour le logiciel, comme l’expliquait Activision l’an dernier. Au moins, le système ne tourmente pas autant les joueurs que Denuvo. Le logiciel anti-piratage et anti-cheat est souvent critiqué à cause des problèmes de performances qu’il cause dans certains titres.