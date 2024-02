Call of Duty Warzone Mobile a une date de sortie, comment se préinscrire ?

Call of Duty Warzone Mobile se dévoile ! Activision publie un trailer et officialise une date de sortie pour le FPS sur iOS et Android. Préinscrivez-vous dès maintenant pour recevoir deux skins d’arme et un skin Ghost : Condemned.

Call of Duty Warzone Mobile sort le 21 mars sur iOS et Android

Il est possible de se préinscrire pour jouer au lancement

Recevez deux skins d’arme et le skin Ghost : Condemned en vous préinscrivant

Jusqu’à 120 joueurs s’affronteront en ligne

Les années passent, les générations de consoles défilent et Call of Duty reste l’un des leaders du FPS. Avec l’avènement du mobile, rien d’étonnant à ce que la franchise arrive sur iOS et Android. Activision, fraîchement racheté par Microsoft, annonce le lancement de Warzone Mobile avec une date de sortie et la possibilité de vous préinscrire.

Call of Duty Warzone Mobile arrive le 21 mars

Peut-être l’une des applications gaming les plus attendues de l’année. Et elle a une date de sortie puisque Call of Duty Warzone Mobile arrive le 21 mars sur iOS et Android. Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, il y a même un trailer disponible ci-dessus pour découvrir les premières images de cette version pour smartphone. Activision a partagé certaines informations :

Le jeu accueillera jusqu’à 120 joueurs lors des parties en ligne

lors des parties en ligne Il y aura deux cartes classiques de Warzone : Verdansk et Rebirth Island

de Warzone : Verdansk et Rebirth Island On trouvera aussi les cartes multijoueurs normales comme Shoot House, Scrapyard et Shipment

comme Shoot House, Scrapyard et Shipment Certains cartes profiteront des modes Team Deathmatch, Kill Confirmed ou encore Confirmed et Domination

Team Deathmatch, Kill Confirmed ou encore Confirmed et Domination Call of Duty Warzone Mobile prendra en charge les manettes

La personnalisation des commandes à la manette sera possible

des commandes à la manette sera possible L’interface pourra aussi être personnalisée, par exemple le HUD

Les options graphiques seront modifiables pour choisir entre les performances, les graphismes ou un équilibre des deux

Si vous jouez à Call of Duty Warzone sur PC et consoles ou à Call of Duty Modern Warfare 3, il sera possible de partager votre progression et votre expérience entre ces jeux dans les deux sens. Idem pour les armes et la progression du Battle Pass.

Vous voulez vous pré-inscrire pour jouer à Call of Duty Warzone Mobile avant son lancement ? C’est possible. À noter que la préinscription vous donne accès à des objets exclusifs lors du lancement : deux nouvelles armes et le skin de l’opérateur Ghost : Condemned. Le jeu est totalement gratuit mais vous vous en doutez, il y a des achats intégrés pour les skins ou le Battle Pass, par exemple.

Pour s’inscrire sur iOS, c’est à cette adresse. Quant à Android, il faut se rendre à cette adresse.