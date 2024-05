Call of Duty Black Ops 6 : date de sortie prévue, teaser, actualités et plus encore

On le sait tous désormais, un nouvel opus de Call of Duty arrive bel et bien cette année. Il s’agira de Call of Duty: Black Ops 6, un titre qui devrait légèrement bousculer les codes de cette franchise bien établie. Voici tout ce que l’on sait à son sujet.

Des rumeurs et fuites en tous genres ont confirmé le fait que nous aurons bien un nouveau jeu Call of Duty cette année, sans surprises. Nous savons même qu’il s’agira de Call of Duty: Black Ops 6, mais à quoi faut-il s’attendre ? On fait le point sur tous les bruits de couloir.

🔥 Call of Duty Black Ops 6 : les dernières actualités

Call of Duty n’a jamais manqué une sortie automnale — même si cela aurait peut-être parfois été préférable — donc nous nous attendons à une sortie de ce nouveau jeu en octobre ou en novembre 2024.

Une fuite survenue sur le Xbox Store avait brièvement affiché une date de sortie le 7 novembre 2024, avant d’être rapidement retirée. De coutume, Activision a aussi l’habitude de sortir un nouveau jeu Call of Duty chaque année, généralement à la fin de l’année.

Quoi qu’il en soit, restez accrochés, puisque le 9 juin 2024, Xbox diffusera son Showcase à 19 heures en France. Les joueurs auront droit à de nombreuses annonces, dont la présentation d’un nouveau Call of Duty, selon le visuel dévoilé.

🎮 Sur quelles plateformes sera-t-il disponible ?

Nous pouvons affirmer, en toute confiance, que ce nouvel opus sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC dès sa sortie. De la même manière, le jeu sera accessible sur le Xbox Game Pass dès sa sortie, en day one.

Malgré le rachat d’Activision par Microsoft, Call of Duty ne sera pas exclusif à la Xbox de sitôt. Et d’ailleurs, nous avons appris que le jeu devrait être inter-générations, c’est-à-dire qu’il sortira sur PlayStation 4 et, logiquement, sur Xbox One.

Moins certain, le jeu de guerre sortirait également sur la prochaine Nintendo Switch, si l’on se fie à l’accord conclu en 2023 entre Microsoft et Nintendo pour amener les jeux Call of Duty sur les consoles de la firme de Kyoto pendant 10 ans.

💶 Combien coûtera Black Ops 6 et quand sera-il possible de le précommander ?

Le prix de Call of Duty Black Ops 6 n’a pas encore été officiellement annoncé. Cependant, on peut s’attendre à ce qu’il soit similaire aux autres jeux de la franchise, soit environ 69,99 € pour la version standard.

En attendant la sortie officielle du jeu, vous pouvez déjà vous abonner au Xbox Game Pass, qui vous permettra de jouer à Call of Duty Black Ops 6 dès sa sortie, pour un prix mensuel modique (de 6,99 à 14,99 € par mois).

Les précommandes de ce nouvel opus devraient ouvrir directement après la conférence dédiée au jeu le 9 juin prochain. Nous saurons alors si les fuites disaient vrai quant aux bonus que pourraient récupérer les acheteurs.

Car les joueurs ayant précommandé le jeu obtiendraient trois versions du skin d’opérateur du sergent Frank Wood, comme le révèlent ces images (ci-dessous) trouvées par un data miner. L’édition Vault donnerait droit à plusieurs bonus : des skins d’armes, un Passe de combat BlackCell, une machine GobbleGum à utiliser en mode Zombies ainsi que les skins évoqués plus haut.

🤔 Quel gameplay pour ce nouveau Call of Duty ?

Rien d’officiel pour l’instant, fuites et rumeurs mises à part. La plus notable et crédible, selon Insider Gaming, suggère que Black Ops 6 adoptera une campagne en monde ouvert. Modern Warfare 3 a déjà expérimenté avec des structures de mission en zones ouvertes, il pourrait donc s’agir d’une évolution logique pour la franchise.

Le gameplay proposerait au joueur et à une escouade d’explorer une carte similaire à un jeu Far Cry, utilisant des véhicules et des systèmes de voyage rapide. Pour les fans de la franchise, Adler ferait également son retour dans cet opus.

👉 Les bandes-annonces de Call of Duty Black Ops 6

Bien qu’il s’agisse davantage d’un teaser, nous avons eu droit à la bande-annonce de révélation en direct avant la vraie révélation le 9 juin. Elle met en scène plusieurs figures historiques, dont Bill Clinton et Saddam Hussein, faisant des remarques cryptiques sur ce que les gens pensent être la vérité et sur le seul moyen de la découvrir : chercher dans l’obscurité.

Selon Windows Central, qui a parlé à des sources bien informées, Call of Duty: Black Ops 6 se déroulera pendant le conflit titulaire entre les États-Unis et l’Irak, combinant des batailles de grande envergure avec des missions plus tactiques et axées sur l’espionnage, comme les jeux Black Ops nous y ont habitués.