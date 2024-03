Camions électriques : l’autoroute à caténaires arriverait bientôt en France dans cette région

Autoroute électrifiée en Allemagne, à Hesse © Siemens AG

L’électrification du transport routier est en marche, et les camions ne font pas exception : l’Alsace pourrait bientôt devenir le théâtre d’une révolution dans le transport de marchandises avec l’introduction d’une autoroute à caténaires dédiée aux camions électriques.

Inspirée par des projets similaires en Allemagne et en Suède, cette initiative vise à réduire l’empreinte carbone du secteur du transport lourd, responsable de 23 % des émissions de gaz à effet de serre selon Scania.

L’Alsace, bientôt pionnière des autoroutes électrifiées ?

Le concept repose sur l’utilisation de caténaires, semblables à celles des trains, pour alimenter les camions en mouvement. Ces véhicules, équipés de pantographes, pourraient ainsi parcourir de longues distances sans avoir besoin de s’arrêter pour recharger leurs batteries. Le gouvernement français a lancé des appels à projets pour une expérimentation prévue pour 2025, marquant un pas de plus vers une mobilité durable.

Scania, un acteur majeur dans le domaine des poids lourds, est déjà en train de préparer le terrain avec ses camions électriques et hybrides rechargeables. Le modèle 100 % électrique de Scania, qui devrait être commercialisé fin 2023, promet des performances impressionnantes avec une puissance allant jusqu’à 612 ch et une autonomie pouvant atteindre 350 km, selon la charge transportée. La capacité de la batterie est tout aussi remarquable, avec 624 kWh, dont 468 kWh utiles.

La recharge rapide est également à l’ordre du jour, avec une recharge complète annoncée en moins de 90 minutes à 375 kW, bien que cela reste à confirmer dans la pratique. Ces avancées technologiques pourraient transformer le visage du transport de marchandises et contribuer significativement à la réduction des émissions de CO2.

En parallèle, des initiatives comme celle d’Arnaud Montebourg, président de la SICEF, cherchent à réutiliser les infrastructures ferroviaires existantes pour le transport de véhicules électriques, ouvrant ainsi la voie à des solutions de mobilité innovantes et respectueuses de l’environnement.

Ces projets ambitieux reflètent une prise de conscience croissante de la nécessité de passer à des modes de transport plus verts. Entre les aires d’autoroute dédiées aux voitures électriques et les bornes de recharge tous les 60 km, les autoroutes vont progressivement devenir de plus en plus adaptées aux véhicules électriques.