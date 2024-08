Canal+ : Paramount+ devient gratuit pour tous les abonnés

© Envato

A mesure que les années passent, les formules Canal+ deviennent plus consistantes. Après l’intégration d’Apple TV+ dans toutes les offres l’année dernière, une nouvelle plateforme devient accessible chez l’ensemble des abonnés. Il s’agit de Paramount+ qui se cantonnait jusqu’ici à l’abonnement Ciné Séries. La bonne nouvelle a été annoncée par le directeur général Maxime Saada sur le réseau social X.

“Nouvel enrichissement majeur de l’offre Canal+ dès aujourd’hui. Après Apple TV+ inclus avec Canal+, Paramount+ désormais accessible à tous nos abonnés Canal+ sans frais supplémentaires”, s’est félicité le dirigeant. En faisant un tour sur le site officiel, nous avons en effet constaté que le service Paramount+ était bel et bien intégré à toutes les offres, de Canal+ à Canal+ Sport en passant par Canal+ Friends & Family. Avant cela, seul l’abonnement Canal+ Ciné Séries permettait d’y accéder.

Paramount+ est désormais intégré dans toutes les offres Canal+

Notez bien que l’ajout de Paramount+ se fera automatiquement. Vous n’aurez pas de manipulation spécifique à faire pour accéder au catalogue qui regorge de programmes intéressants comme South Park, Bob l’éponge, Halo, Yellowstone et prochainement la série Zorro portée par Jean Dujardin. Si vous souhaitez passer le cap et vous abonner, voici pour rappel les tarifs de l’offre de base qui inclut désormais les chaînes Canal+, Apple TV+ et donc Paramount+ :

27,99€/mois sans engagement

sans engagement 19,99€/mois avec 24 mois d’engagement

avec 24 mois d’engagement 13,99€/mois pour les moins de 26 ans

Si vous souhaitez seulement vous abonner à Paramount+, il vous en coûtera 7,99 euros par mois (sans engagement). Pour mémoire, Canal+ a également ajouté un autre service phare fraîchement lancé dans l’Hexagone : Max. La plateforme est désormais incluse sans surcoût dans les abonnements Canal+ Cine Séries et Canal+ Friends & Family.