Paramount+ débarque en France à 7,99€/mois

Début 2021, Paramount Global officialisait l’arrivée imminente de son service de vidéo à la demande nommé sobrement Paramount+. Lancé exclusivement sur le marché américain le 4 mars, il s’est ensuite exporté aux quatre coins du globe. Depuis ce jeudi 1er décembre, il est enfin accessible en France. Prix, catalogue, abonnements… Voici ce qu’il faut savoir sur ce nouveau venu.

Combien coûte Paramount+ ?

Paramount+ coûte 7,99 euros par mois. Il est également possible de s’abonner à l’année en payant 79,99 euros ; vous ferez alors une économie de 15,89 euros. Avant de souscrire, vous pouvez tester le service gratuitement pendant sept jours. Notez que la plateforme de SVOD est intégrée dans la formule Canal+ Ciné Séries.

Comment s’abonner à Paramount+ ?

Pour vous inscrire, vous pouvez vous rendre sur le site de Paramount+ ou télécharger les applications mobiles du service (iOS et Android). Dans ce cas, vous pourrez payer votre abonnement directement depuis l’App Store et le Play Store. Par ailleurs, il est possible de s’abonner à Paramount+ directement sur Apple TV et Prime Video.

Vous pouvez également passer par votre box pour lancer la procédure. Si vous êtes déjà abonné à Canal+ Ciné Séries, l’accès à l’application Paramount+ se fera en cliquant sur « Connexion via un partenaire ».

Quels films sur Paramount+ ?

Paramount+ embarque des contenus issus d’horizons très différents (Paramount, Showtime, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, CBS, BET, Smithsonian Channel.). Pour la 4K, il faudra toutefois repasser puisque les programmes sont diffusés exclusivement en Full HD.

Côté films , on retrouve des franchises populaires à l’instar de Mission Impossible, Transformers, Indiana Jones, Star Trek. Des grands classiques sont également au programme, français comme étrangers : Pulp Fiction, Le Parrain, Grease, Scream, Top Gun, Le Grand Bleu, La Guerre des boutons, Les Trois Frères, pour ne citer qu’eux. Des longs-métrage inédits garnissent aussi le service. On peut notamment citer la comédie Honor Society, le film super-héroïque Base secrète ou encore le thriller Une obsession venue d’ailleurs.

Quelles séries sur Paramount+ ?

Côté séries, Paramount+ propose des grands classique du petit écran comme Dexter, NCIS, Billions, South Park et des dessins animés pour la jeunesse comme Dora l’Exploratrice, Bob l’Éponge et Pat’ Patrouille. La série basée sur le jeu vidéo Halo est également au menu. Tout comme Tulsa King, série sur la mafia avec Sylvester Stallone.

Le catalogue sera évidemment agrémenté de nouveaux contenus au fil de l’eau. En décembre, il faudra compter en décembre sur les séries American Gigolo, Star Trek : Strange New Worlds et 1883, préquel de la série Yellowstone (déjà disponible sur le service). Deux mini-séries sont également au programme.The Offer et The First Lady. La première s’attarde sur le tournage du Parrain et la seconde se focalise sur le bureau de la Première Dame.