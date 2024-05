Max sera inclus sans surcoût dans ces abonnements Canal+

Max sera bientôt disponible dans nos contrées. La plateforme de streaming sera lancée en France le 11 juin prochain. Les amateurs de séries pourront accéder à un catalogue très qualitatif composé notamment des programmes phares de HBO à l’instar de Game of Thrones, House of the Dragon, The Last of Us ou encore Euphoria. Bonne nouvelle si vous êtes abonné à Canal+, le nouveau service sera inclus sans surcoût dans certaines formules.

Président du directoire du groupe audiovisuel, Maxime Saada avait annoncé en début de mois qu’un accord pluriannuel avait été passé avec Warner Bros. Discovery. Pour certains abonnés, cela signifie qu’ils pourront accéder à la plateforme Max sans avoir à payer de supplément. Voici les offres concernées par cet ajout appréciable :

Canal+ Cine Séries

Canal+ Friends & Family

Canal+ RAT+ Ciné Séries

Canal+ Intégrale

Max : la nouvelle plateforme de streaming arrive chez les abonnés Canal+

Les abonnés Canal concernés profiteront d’un abonnement Max Standard. En plus de l’accès au catalogue en HD, celui-ci inclut la lecture simultanée sur deux écrans et 30 téléchargements pour le visionnage hors ligne. Il coûte 9,99 euros pour les autres utilisateurs. A noter que les autres abonnés Canal+ pourront évidemment ajouter Max à leur abonnement, moyennant toutefois un supplément. Ils devront s’acquitter du tarif normal, aucune ristourne n’étant a priori proposée.

A lire > CANAL+ lance TV+, une plateforme avec streaming et TV en direct à 2 € par mois

Cet ajout va notamment rendre l’offre Canal+ Cine Séries plus attractive. Outre les chaînes Canal, cette formule inclut déjà plusieurs services de streaming à l’instar de Netflix, Apple TV+, Disney+, OCS et Paramount+. Le tout pour 29,99 euros par mois la première année (puis 38,99 euros). L’intégration de Max rend ainsi la formule plus avantageuse. Reste à voir si Canal+ ne décide pas d’augmenter ses tarifs à terme.