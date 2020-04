Cannibal Holocaust : le film d’horreur polémique est adapté en jeu vidéo

Le réalisateur du film d’horreur culte et polémique vient d’annoncer son adaptation en jeu vidéo, à la plus grande stupeur et surprise des fans du genre. Le quatrième épisode de la saga polémique ne sera pas donc un film, mais un jeu vidéo prévu pour novembre 2020.

Crédit : Fantastico Studio

Ce n’était probablement pas une nouvelle à laquelle vous vous attendiez. Rassurez-vous, nous non plus. Et pourtant, ce n’est pas un poisson d’avril en retard. Le réalisateur italien Ruggero Deodato maintenant âgé de 80 ans très connu pour ses films violents, gores et polémiques vient d’annoncer l’adaptation de Cannibal Holocaust en jeu vidéo. Pas besoin de visionner le film pour savoir qu’il ne sera pas destiné à un public jeune malgré le fait qu’il sortira aussi sur Nintendo Switch. A sa diffusion en 1980, le film a scandalisé le public et a suscité de nombreuses polémiques.

Cannibal Holocaust se rajoute à la liste des films adaptés en jeux vidéo

Cannibal Holocaust est d’une violence tellement inouïe et crue que Ruggero Deodato a comparu devant le tribunal italien à la sortie du film. En effet, il était accusé d’avoir réellement tué ses acteurs devant la caméra. Ces derniers ont par la suite confirmé qu’ils n’étaient pas morts. Cependant, il a tout de même été condamné pour cruauté envers les animaux puisqu’il en a réellement maltraités et tués pendant le tournage.

Le film a été censuré en Italie et interdit dans de plus de 50 pays. Il est cependant toléré en France et, depuis 1990, interdit aux moins de 16 ans. Le jeu intitulé Cannibal sera le quatrième épisode de la saga cannibale de Ruggero Deodato après Le Dernier Monde Cannibale (1977), Cannibal Holocaust et Cut and Run (1985).

Actuellement développé par Fantastico Studio, ce sera un jeu d’horreur interactif suivant les aventures de plusieurs personnages pendant leur expédition dans la jungle de Bornéo où ils rencontreront forcément des mangeurs d’hommes. Âmes sensibles s’abstenir puisque c’est Ruggero Deodato lui-même qui écrit l’histoire. La bande-annonce a déjà été publiée, mais elle ne révèle pas d’informations au niveau du gameplay ou des graphismes.

Cannibal va donc sortir en novembre 2020 sur PS4, Xbox One, Switch, PC et iOS pour célébrer les 40 ans de Cannibal Holocaust.

Source : We Got This Covered