Carrefour : vous pouvez payer avec votre main, une première en France

© Ingenico

Amazon commence à généraliser le paiement avec la paume de la main cette année avec son application Amazon One. Cette dernière n’existe pas en France, mais pourrait bien arriver un jour. Que les amateurs d’innovation se rassurent, l’entreprise française Ingenico cherche à démocratiser ce nouveau moyen de paiement.

La société française va franchir un cap important. Dès le 29 juillet prochain, sa solution permettra aux clients de payer avec la paume de leur main dans un magasin Carrefour en France. Une grande première dans l’Hexagone.

Le paiement avec la paume de la main arrive dans un Carrefour en France

Carrefour annonce que le paiement avec la paume de la main utilisant la technologie d’Ingenico sera expérimenté dès le 29 juillet prochain dans son magasin situé dans le 6ᵉ arrondissement de Paris, près de l’Ile de la Cité.

À lire > Le paiement sans contact au-delà de 50 € disponible en France, mais il y a un hic

Le groupe assure que l’innovation « va permettre de fluidifier le passage en caisse et améliorer le parcours client ». Évidemment, vous ne pouvez pas vous contenter d’arriver en magasin, de faire vos emplettes et de passer la paume de votre main aussi du terminal de paiement avant de repartir.

Il faudra, au préalable, associer votre carte bancaire à vos veines palmaires sur une borne dédiée pour pouvoir régler de cette manière en caisse. Ingenico assure qu’il s’agit d’un moyen de paiement extrêmement sécurisé.

« Contrairement aux empreintes digitales ou à la reconnaissance faciale, les veines sont internes et donc moins sensibles à l’usure et aux influences environnementales, offrant ainsi un niveau de sécurité plus élevé », peut-on lire sur le site officiel d’Ingenico.

En cas d’expérimentation couronnée de succès, on peut imaginer que le paiement avec la paume de la main serait étendu à davantage de magasins Carrefour dans le courant de l’année.