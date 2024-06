Le paiement sans contact au-delà de 50 € disponible en France, mais il y a un hic

Le « Sans Contact Plus » est disponible dès maintenant en France. Vous pouvez donc effectuer des paiements sans contact pour des montants supérieurs à 50 €. Attention, l’opération nécessite de saisir votre code confidentiel.

© Envato

Voilà maintenant 12 ans que le paiement sans contact a fait son arrivée en France. Ce moyen de paiement était considéré comme une petite révolution technologie en 2012, alors qu’aujourd’hui, des solutions encore plus innovantes apparaissent comme le paiement avec la paume de la main.

Toutefois, le paiement sans contact reste apprécié des consommateurs et pourrait même le devenir encore plus à partir d’aujourd’hui. En effet, vous pouvez maintenant effectuer des transactions de plus de 50 € sans insérer votre carte bancaire dans le TPE.

Le paiement sans contact au-dessus de 50 € est enfin possible en France

Le « Sans Contact Plus », qui existe déjà dans de nombreux pays européens, est enfin disponible en France. Grâce à cette technologie, vous pouvez effectuer des transactions supérieures à un montant de 50 € sans contact. Attention, même si l’opération ne nécessite pas d’insérer votre carte bancaire dans le TPE, vous devez quand même entrer votre code confidentiel.

« Dans cette nouvelle configuration, le code confidentiel est vérifié en ligne, directement par la

banque du client et en temps réel, de façon sécurisée », indique le Groupement des cartes bancaires. Est-ce que les Français plébisciteront cette méthode, sachant qu’ils doivent malgré tout saisir leur code confidentiel comme lors de l’insertion de la carte bancaire dans le TPE ? Difficile à dire.

Notez bien que les commerçants doivent mettre à jour leurs terminaux de paiement pour que vous puissiez payer sans contact au-delà de 50 €. Ne vous attendez donc pas à pouvoir le faire partout pour le moment.

Rappelons que la limite autorisée en paiement sans contact était au départ de 20 € avant de grimper à 30 € puis 50 €. Les applications Apple Pay et Google Pay autorisent, elles, à régler en quelques secondes sans limite de montant, faisant de l’ombre aux cartes bancaires.