Ce casque VR reproduit la sensation du toucher sur les lèvres et dans la bouche

La réalité virtuelle n’a pas de limites. Elle ne se contente plus de vous faire plonger dans un monde virtuel par l’écran d’un casque VR. L’immersion est de plus en plus poussée. Il y a quelques jours, on vous présentait une manette capable de sentir les objets glisser entre vos doigts. De son côté, Meta teste aussi des gants qui font ressentir les objets virtuels. Désormais, voici un casque VR capable de reproduire la sensation du toucher sur les lèvres et dans la bouche. Il envoie des vibrations sur les lèvres, les dents et la langue.

Ce casque VR reproduit la sensation du toucher dans la bouche – Crédit : Future Interfaces Group

Qui ne voudrait pas plonger dans Resident Evil 4 VR sur l’Oculus Quest 2 annoncé par Meta en ressentant le sang des zombies gicler sur son visage ? L’objectif de ce casque VR développé par des chercheurs de l’université de Carnegie Mellon n’est pas très clair. En tout cas, le résultat est là. Les chercheurs ont même partagé une vidéo de démonstration de ce casque VR.

Se faire attaquer par des araignées, fumer une cigarette et se brosser les dents se ressentent dans la bouche avec ce casque VR

Les chercheurs ont expliqué que « nous avons développé un réseau mince et compact de transducteurs ultrasonores capables de produire des effets haptiques sur la bouche ». Ces transducteurs sont tous intégrés au casque VR donc l’utilisateur n’a pas besoin de porter un appareil supplémentaire. « Les consommateurs ne veulent pas couvrir tout leur visage, encore moins mettre quelque chose contre (ou dans) leur bouche », ont expliqué les chercheurs.

Dans la vidéo ci-dessus, les chercheurs montrent à quoi peut servir ce casque dans un jeu vidéo. Ils ont prix l’exemple d’un jeu dans lequel des araignées sautent au visage. L’utilisateur a alors l’impression que des arachnides marchent véritablement sur visage. En leur tirant dessus, l’explosion des entrailles de l’araignée se ressent aussi sur le visage. D’autres exemples moins impressionnants comme la sensation de boire un verre d’eau ou une tasse de café ont aussi été partagés.

Ce casque VR permet aussi d’avoir l’impression de fumer une cigarette et de se brosser les dents virtuellement. Selon les résultats de l’étude, tous les utilisateurs n’étaient pas convaincus par les effets haptiques sur le visage. Un participant a notamment révélé que « même si l’effet haptique était intéressant et bien placé, les sensations elles-mêmes ne correspondaient pas forcément à mes attentes ».

Enfin, les chercheurs concluent eux-mêmes que les vibrations ne sont pas suffisantes pour reproduire les sensations dans la bouche, mais ils vont continuer à travailler sur ce système pour l’améliorer et le rendre plus léger.

Source : CNET