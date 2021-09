Ce robot de livraison se fait rouler dessus par une voiture sur un passage piéton

Les voitures autonomes sont parfois accusées de représenter un danger pour les piétons, même si elles sont particulièrement prudentes. Récemment, le nouvel Autopilot FSD de Tesla a évité d’écraser un enfant qui a soudainement traversé la rue.

Le robot de livraison autonome – Crédit : Starship Technologies

Mais alors, qu’en est-il du contraire ? Les conducteurs humains mettent-ils les véhicules autonomes en danger ? Ce petit robot de livraison en est la preuve. Il s’est fait rouler dessus alors qu’il traversait un passage piéton. Ce n’est pas une voiture autonome qui l’a percuté, mais bel et bien une voiture conduite par un humain.

Les robots autonomes livrent de la nourriture aux étudiants sur les campus

Aux États-Unis, plusieurs universités sont en partenariat avec Starship Technologies, une société spécialisée dans les petits robots autonomes de livraison. Ainsi, 30 robots de livraison ont été déployés sur le campus de l’université du Kentucky. Ils livrent de la nourriture aux étudiants. Ces robots récupèrent les commandes chez Starbucks ou Subway et les apportent n’importe où sur le campus en seulement quelques minutes.

En effet, les petits robots s’affairent en circulant sur les trottoirs et en traversant les passages piétons au vert. Dans la vidéo TikTok ci-dessous partagée par « rach.ipsa » qui est une étudiante en droit, on voit un robot de livraison qui commence à traverser un passage piéton. Néanmoins, une voiture, un Ford Escape plus précisément, arrive sur sa gauche et le conducteur ne l’a pas vu.

Malgré sa panoplie de lumières, de caméras, de radars et de capteurs, le petit robot n’arrive pas à éviter la voiture qui le percute. Même son drapeau rouge pour signaler sa position ne l’a pas sauvé. Il faut dire qu’il n’est pas aussi rapide que le chien-robot de Boston Dynamics qui est testé sur le terrain par l’armée française.

Après l’accident, le robot recule automatiquement pour regagner la sécurité du trottoir. Cependant, sa roue avant gauche a été bien abimée par le choc. Nous ne savons pas s’il a pu terminer sa livraison, mais probablement que non. De plus, nous ne savons pas ce qu’il est advenu du Ford Escape et si celui-ci a aussi été endommagé. Si cela est le cas, le conducteur pourrait avoir du mal à expliquer à son assurance qu’il a percuté un robot autonome. Finalement, les drones de livraison comme ceux de Google Wing sont peut-être plus en sécurité dans les airs.

Source : The Verge