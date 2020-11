Google Wing célèbre son premier anniversaire de livraisons commerciales par drones

Un drone de Wing transportant un colis – Crédit : Wing

L’année dernière, en octobre 2019, Google prenait Amazon et Uber de vitesse en annonçant le lancement commercial de la livraison par drones. Un mois plus tôt, il s’était associé à FedEx et Walgreens pour lancer ce programme pilote en Virginie. En effet, cela fait déjà un an que les résidents de Christiansburg, une ville dans l’État de Virginie, profitent du service Wing. Pour célébrer son premier anniversaire de livraisons commerciales, Google a publié une vidéo sur YouTube avec les témoignages des habitants de Christiansburg ainsi que des images des drones effectuant leurs livraisons.

Les drones de Wing ont été très utiles au début de la pandémie de Covid-19

Wing s’est en fait révélé particulièrement utile pendant les premiers mois de la pandémie de Covid-19. Par exemple, un couple âgé explique dans la vidéo qu’ils ne se sont pas rendus dans un supermarché depuis le mois de mars. Ils ont donc pu continuer à faire leurs courses à distance tout en minimisant les interactions humaines et ainsi limiter les risques de contamination. D’autres utilisateurs de Wing ont également affirmé avoir utilisé le service pour se faire livrer des médicaments et divers produits de santé.

De plus, la vidéo regroupe de nombreuses séquences des drones Wing en pleine livraison. Ils déposent les paquets dans le jardin des résidents ou sur le devant de leur maison. Intrigants au début de leur lancement, les drones de Google sont devenus au fil des mois un élément à part entière du paysage de Christiansburg. Les habitants ne s’étonnent maintenant plus de voir des drones déposer des colis chez leurs voisins. Certains utilisateurs ont même reconnu qu’ils ont recours à la livraison par drones plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour.

Enfin, Google a annoncé avoir reçu la permission d’étendre son service Wing. Il n’a pas encore précisé si d’autres villes de l’État de Virginie vont pouvoir profiter de la livraison par drones ou si le service sera lancé dans d’autres États américains. En tout cas, les drones prennent de l’importance, et encore plus durant cette pandémie. Nous vous avons présenté la semaine dernière un drone hybride destiné à un usage professionnel capable de voler pendant plus de 10 heures.

Source : Digital Trends