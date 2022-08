Ces 17 applications dérobent vos identifiants bancaires, désinstallez-les vite !

Nos smartphones sont des cibles de choix pour les pirates. En début d’année, le malware Android Brata faisait notamment parler de lui. Ce cheval de Troie bancaire était capable de vider les comptes de ses victimes. Et malheureusement, ce type de logiciel malveillant est très répandu… Tout récemment, les enquêteurs de Trend Micro ont repéré plusieurs applications infestées de malwares qui étaient téléchargeables sur le Google Play Store.

Play Store : désinstallez ces applications immédiatement !

Si elles ont été retirées depuis du magasin d’apps, elles ne sont toutefois pas supprimées automatiquement des smartphones des utilisateurs. Il faut ainsi les désinstaller sans plus tarder pour éviter de grosses déconvenues. Voici la liste :

Call Recorder

Rooster VPN

Super Cleaner

Document Scanner

Universal Saver Pro

Eagle photo Editor

Call Record Pro+

Extra Cleaner

Crypto Utils

FixCleaner

Universal Saver Pro

Lucky Cleaner

Just in: Video Motion

Document Scanner Pro

Conquer Darkness

Simpli Cleaner

Unice QR Scanner.

Parmi les applications vérolées, on retrouve notamment des « nettoyeurs », des éditeurs de photos et de vidéos, des scanners de QR codes et de documents, des VPN mais aussi des enregistreurs d’appels. Ces applications infestées pouvaient installer quatre types de chevaux de Troie bancaires (Octo, Hydra, Ermac et TeaBot). Pour déjouer la sécurité du Play Store, la campagne DawDropper s’est mise en place en passant par des services cloud, la charge utile du malware étant déployée après coup.

Trend Micro donne notamment des détails sur le cheval de Troie Octo. Celui-ci est capable d’enregistrer l’écran de la victime et d’intercepter des informations sensibles tels que les identifiants bancaires, les adresses e-mail, les mots de passes ou encore les codes Pin. Il peut en outre éteindre le rétroéclairage et enlever le son afin d’agir plus discrètement.

Pour se prémunir de ce type d’attaques, on vous conseille de consulter les avis avant de télécharger une application sur le Play Store. Les utilisateurs tirent généralement la sonnette d’alarme lorsqu’une app est infestée de malwares. Par ailleurs, évitez d’installer des applications à partir de sources inconnues.

Gardez bien à l’esprit que les pirates tentent souvent de vous piéger en se présentant sous une bannière célèbre. L’année dernière, un malware déguisé en application Netflix s’était dissimulé sur le Google Play Store. Une fois installé, le logiciel malveillant dérobait vos données.