Ces bouées protègent les baleines des collisions avec les bateaux grâce à l’intelligence artificielle

Une bouée intelligente surnommée « Suyai » veut éviter les collisions entre les baleines et les bateaux. Les navires représentent effectivement l’une des pires menaces pour les baleines. Chaque année, entre 18 000 et 25 000 de ces mammifères marins sont victimes de collisions avec des bateaux. Pour réduire ce nombre et en même temps protéger les navires d’éventuels accidents, des bouées intelligentes ont été développées pour être déployées au large.

La bouée Suyai pour protéger les baleines © Fundación MERI

La fondation MERI s’est associée avec le gouvernement chilien pour déployer l’une de ces bouées dans le golfe de Corcovado, à 1 100 kilomètres au large des côtes du Chili. Cette bouée fait partie de la « Blue Boat Initiative » qui vise à protéger les navires et les cétacés. L’intelligence artificielle qui pourrait nous aider à décoder les langages des animaux va donc aussi servir à sauver des baleines.

L’objectif est de protéger les baleines le long de leur route migratoire avec ces bouées intelligentes

La bouée est capable d’entendre l’océan afin d’alerter les navires des baleines bleues, noires, à bosse et boréales à proximité pour éviter d’éventuels incidents. Pour y parvenir, la bouée Suyai est équipée de capteurs océanographiques et d’un logiciel d’écoute de l’environnement océanique profond. Surnommé LIDO, ce logiciel alimenté par l’intelligence artificielle est capable de déterminer le type et l’emplacement des mammifères marins.

En plus d’assurer la protection des baleines, la bouée surveille aussi l’océan et étudie le changement climatique. Elle peut analyser les niveaux d’oxygène, la température de l’eau et collecter d’autres informations. Ainsi, les scientifiques pourront aussi étudier le changement climatique et ses conséquences sur la vie marine.

Enfin, la Blue Boat Initiative prévoit d’installer environ 6 bouées supplémentaires pour protéger les baleines dans le golfe de Corcovado. L’objectif à long terme est de couvrir entièrement la route migratoire des baleines entre l’Antarctique et l’équateur. La vidéo ci-dessous partagée par la fondation MERI détaille le fonctionnement de la bouée Suyai de la Blue Boat Initiative.

Source : Engadget