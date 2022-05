Ces lycéens réalisent un trombinoscope façon Pornhub

Un trombinoscope surprenant – Crédit : promotions.hu

C’est l’un des sites pornographiques les plus populaires au monde. Et il surgit parfois dans des contextes incongrus. Comme lorsque le ministère de la Santé québécois avait publié une vidéo Pornhub sur son compte Twitter. Et ces jours-ci, la plateforme a refait parler d’elle en Hongrie. Des élèves du lycée Vetési Albert Gimnázium devaient rendre le trombinoscope de leur classe. Sauf qu’ils se sont inspirés de l’interface iconique du célèbre site porno.

Pour rappel, un trombinoscope est un document qui regroupe les photographies des membres d’un même groupe. Dans de nombreuses écoles, il est d’usage d’en réaliser un à la fin d’un cycle. Un moyen pour les élèves de garder un souvenir impérissable de leurs années de labeur.

A lire > Sur Pornhub, les recherches « ukrainian girls » explosent depuis le début de la guerre

Un trombinoscope Pornhub qui ne passe pas

La classe 12/B avait à cœur de façonner un trombinoscope unique. Elles s’est notamment inspirée de la section « Pornstars » du site X en ajoutant une coche bleue à côté des photos ainsi qu’une petite icône pour indiquer le classement des élèves. À la place du logo Pornhub trône l’inscription 12/B en référence à leur classe. En contrebas, une section « Plus » intègre les photos des enseignants. Couleurs, barre de recherche, onglets, boutons… Le trombinoscope est bel et bien calqué sur la charte graphique de Pornhub qui risque pour rappel d’être bloqué en France.

Comme le rapporte le site 82nullanulla, le directeur du lycée a confié qu’il n’avait pas fait le rapprochement entre le trombinoscope et le site pornographique. Une fois qu’il a été mis au parfum par des articles de presse, il s’est empressé de le retirer du site du lycée. Le trombinoscope est tout de même « stocké dans un endroit fermé ».

En somme, cette affaire surprenante est synonyme de publicité gratuite pour la plateforme X qui n’en demandait pas tant.

Sources : promotions.hu / 82nullanulla