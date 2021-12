Cet iPhone blindé peut vous sauver la vie… pour un certain prix

L’iPhone 13 Pro Stealth 2.0 de Caviar dans sa version Black est capable de résister aux balles de pistolet (Crédits image : Caviar)

Si vous vivez dangereusement, avec un métier à risque, vous serez sûrement intéressé par le nouvel iPhone Stealth 2.0 de la société Caviar. Créé à partir d’un iPhone 13 Pro standard, il s’agit ni plus ni moins d’une transformation du smartphone en un appareil toujours compact, mais blindé et à l’épreuve des balles.

L’iPhone blindé de Caviar est capable de résister à un tir de pistolet à 5 mètres

La marque russe Caviar a déjà fait parler d’elle par le passé en personnalisant des produits Apple de façon outrageusement luxueuse. Et coûteuses, car le nom de la société n’est pas usurpé : ces petites modifications de vos appareils Apple favoris coûtent au moins aussi cher au gramme que les célèbres œufs d’esturgeon. Prenez par exemple le nouvel iPhone 13 Pro blindé, le « Stealth 2.0 », que vient de lancer Caviar sur le marché. Celui-ci est capable de « protéger l’utilisateur des coups de feu tirés par une arme à feu civile ».

L’iPhone blindé « Stealth 2.0 » est destiné « à ceux qui prennent des risques chaque jour pour protéger la paix de leurs citoyens et qui résolvent des problèmes internationaux ». En d’autres termes, c’est destiné à James Bond, sauf que cette fois, le gadget ne sort pas d’un film d’espionnage. Destiné aux clients « travaillant dans des espaces confidentiels », le blindage est ajouté au prix du retrait des caméras arrière et avant de l’iPhone 13 Pro. Vous aurez donc la vie sauve, mais vous ne pourrez plus faire de selfies… ni prendre en photos plans secrets et autres sites sensibles.

Caviar propose aussi des iPhone avec des morceaux d’os de T-Rex, de Teslas fondues ou du col roulé de Steve Jobs

L’iPhone 13 Pro Stealth 2.0 Titanium est proposé à partir de 5 800 euros et peut aller jusqu’à 7 000 euros pour la version iPhone 13 Pro Max (1 To). Soit « seulement » 4 600 euros de plus que l’iPhone 13 Pro disponible dans le commerce. Un faible prix à payer, si l’on en croit l’argumentaire commercial de Caviar, pour échapper aux balles d’un hypothétique assassin. La version Black est plus intéressante, avec son blindage de classe BR-2 « capable de résister à au moins trois tirs d’une arme de poing à 5 mètres ». Caviar ne s’avance pas trop et précise que la finesse du blindage limite quand même sa résistance à « au moins un tir de pistolet ».

Cet iPhone personnalisé a au moins le mérite de pouvoir être utile à son porteur en cas de danger. Ce n’est pas le cas des autres modèles d’iPhone ultra-luxueux proposés par Caviar, qui a mis en vente des smartphones couverts de cristaux de diamant ou d’or massif, ou bien intégrant un morceau d’os de T-Rex, ou encore du col roulé emblématique de Steve Jobs. Caviar a proposé tout récemment un iPhone « Tesla Electro Edition », avec un insert provenant d’une voiture Tesla fondue. Hautement ouvragé et fabriqué en titane, le Tesla Electro Edition sera à vous pour plus de 7 400 euros. Notez que pour 30 000 euros de plus, vous pourriez aussi rouler dans une véritable Tesla Model 3 – au lieu d’en balader un morceau fondu dans votre poche.

