Une Tesla Model S Plaid équipée d’une mitrailleuse minigun avec vision nocturne

La Tesla Model S Plaid équipée d’une mitrailleuse automatique frontale M134 et de capteurs de vision infrarouge (Crédits image : Fullmag)

Certains Américains adorent les armes, mais il faut avouer que ce youtubeur y est allé fort. Dans le cadre d’une opération promotionnelle, il a modifié une Tesla Model S Plaid neuve pour y installer une mitrailleuse minigun frontale, un modèle inventé pour la Guerre du Vietnam, ainsi qu’une capacité de vision nocturne. Il aurait peut-être pu se contenter du kit de freins haut de gamme à 20 000 dollars, onéreux mais sans doute plus utile, que Tesla vient de proposer en pré-vente sur son site.

Le recul du canon du minigun est capable d’activer les airbags de la Tesla

Espérons que vous ne croiserez pas cette Tesla électrique sur la route, sinon dans un film de Mad Max. Elle est en effet équipée d’une impressionnante mitrailleuse M134 à cadence de tir élevée, ou minigun. Avec ses six canons indépendants, cette arme est capable de tirer 2 000 à 6 000 coups par minute, d’un calibre de 7,62 mm. Les marines américains s’en sont servis en particulier durant la Guerre du Vietnam, en les montant sur leurs hélicoptères d’assaut.

Avec une puissance de feu pareille, le minigun est « suffisamment puissant pour que son recul fasse se déclencher les airbags », avertit le youtubeur Fullmag dans sa vidéo. Fullmag s’est associé à Unplugged Performance, un préparateur et fabricant d’accessoires Tesla, pour installer une section transversale dans le coffre avant capable de soutenir l’énorme arme de guerre et la connecter à un système d’alimentation. Six semaines de travail ont été nécessaires pour donner à la Model S Plaid son aspect final.

Tesla Model S Plaid : son minigun est couplé à un système de vision nocturne pour tirer dans le noir

Le youtubeur Fullmag n’en est pas à son premier coup d’essai dans le domaine du tuning militaire, puisqu’il a déjà transformé quelques semaines plus tôt une Tesla Model X en machine de guerre, avec deux mitrailleuses rétractables installées dans les ailes du véhicule. Cette Model X avait là encore été modifiée pour promouvoir la marque Black Rifle Coffee (Café du fusil noir, en anglais).

On ne voit pas vraiment le rapport entre du café et une Tesla Model X équipée de mitrailleuses, mais cette marque a été fondée par un ancien vétéran américain. Quoi qu’il en soit, la Model S Plaid avec son minigun frontal a été testé avec succès avec des balles à blanc, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus. Le youtubeur Fullmag a également équipé la Tesla de caméras infrarouges pour pouvoir livrer des attaques de nuit à plus de 200 kilomètres-heure. Contre qui ? Mystère.

