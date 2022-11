Cette application vous fera gagner de l’argent sans peine

Comment se faire un peu d’argent grâce à Google © Pexels

Vous souhaitez gagner de l’argent sans vous donner trop de peine ? L’application Google Opinion Rewards est faite pour vous. Disponible sur Android et iOS, elle vous propose des enquêtes dont les résultats sont exploités par des responsables d’études de marché.

En échange de vos réponses, vous obtiendrez une rémunération que vous pourrez récupérer sur votre compte PayPal. Si vous le souhaitez, vous pouvez même activer la localisation pour répondre à des enquêtes locales sur les lieux que vous venez de visiter et obtenir ainsi plus de récompenses.

Les enquêtes sont rétribuées entre 0,10 et 1 euro. Vous pourrez récupérer votre dû à chaque palier de 3 euros. Certains questionnaires ne sont toutefois pas rémunérés « telles que les questions de configuration initiales ou lorsqu’il s’agit de déterminer si vous correspondez à un panel », précise Google. Vous l’aurez deviné, l’application ne vous permettra de devenir riche comme Elon Musk. Mais de fil en aiguille, vous parviendrez à accumuler quelques deniers non-négligeables pour faire quelques emplettes en ligne (comme un jeu mobile, une application, un film, etc).

Google Opinion Rewards : de l’argent facilement gagnée

Mais quid de vos données ? Sauf indication contraire lorsque l’enquête démarre, vos réponses sont « anonyme et cumulées », promet le géant du web. Autrement dit, elles ne seront pas partagées avec des tiers sauf sous forme agrégée. Sauf mention contraire, vos réponses n’entraîneront pas de publicités ciblées sur la Toile dans la foulée de l’enquête. Lors des enquêtes locales, il vous sera parfois demandé de partager votre avis publiquement sur Google, chose que vous pourrez refuser. Cliquez ici pour en savoir sur la politique de confidentialité de l’app.

Une fois que vous aurez téléchargé l’application et que vous l’aurez associée à votre compte Google, vous serez invité à configurer votre profil en renseignant les informations suivantes : pays de résidence, code postal, tranche d’âge, sexe et langues connues. Une enquête de tutoriel non rétribuée vous sera ensuite proposée. La nôtre portait sur les desserts :

Ensuite vous n’aurez plus qu’à attendre l’arrivée de nouvelles enquêtes. Une fois que nous aurons testé l’application pendant plusieurs mois, nous mettrons à jour cet article pour vous livrer notre verdict.

Pour mettre encore plus de beurre dans les épinards, vous pouvez aussi participer à des réunions de consommateur.