Amazon : arrêtez de payer trop cher, voici l’outil ultime des radins

Amazon essaie toujours d’inciter ses clients à acheter grâce à des remises importantes, bien souvent par le biais d’offres exclusives au travers de ‘abonnement Amazon Prime. Mais il existe plusieurs outils qui permettent d’optimiser ses achats ou, plus simplement, de profiter des meilleures offres.

En effet, sur Amazon, ce n’est pas parce qu’un détaillant fait la promotion d’une offre qu’elle est nécessairement intéressante. Amazon et ses concurrents sont coupables de « survendre » parfois certaines remises, qui ne sont pas tant de bonnes affaires que ça. Alors, voici comment faire de meilleures affaires sur Amazon.

CamelCamelCamel : pour suivre l’historique des prix Amazon

Sur Amazon, il est parfois difficile de distinguer une véritable affaire d’un simple « coup marketing ». Mais il existe des outils pour ne pas se faire avoir. Disponible depuis de nombreuses années, CamelCamelCamel est un site qui peut être utilisé pour suivre l’historique des prix de milliers d’articles vendus sur Amazon.

Le concept est simple. Entrez simplement l’URL du produit sur le site Web de CamelCamelCamel et le site affichera un tableau décrivant l’historique du prix de l’article choisi. Vous pouvez voir à quelle fréquence il a été mis en vente, son prix bas historique, et son coût moyen sur une période de temps spécifique. C’est le moyen idéal pour s’assurer que l’on profite d’un bon prix, et pas seulement de quelques euros de réduction (ou pire).

Voici un exemple, en recherchant le Ryzen 9 5900X. Le graphique montre la courbe de son prix sur un intervalle donnée. En bas, on voit en un coup d’œil son prix le plus cher lorsqu’il a été vendu par Amazon : 589,99 € le 27 décembre 2021, et le moins cher, 479,99 €, le 3 décembre 2021.

Les prix pratiqués par les vendeurs tiers, en neuf ou en occasion, sont également affichés dans des cases séparées. On voit qu’à l’heure où nous rédigeons ces lignes, il est affiché à 518,99 €, ce qui est un plutôt prix correct, dans la moyenne observée (son prix public est de 569,90 €). On voit par ailleurs qu’il a pas mal baissé depuis sa sortie.

Si vous utilisez Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox ou Opera sachez que l’extension Le Camelizer permet de faire la même chose, mais directement depuis son navigateur. Elle sera bientôt disponible sur Safari.

Notez toutefois que l’outil n’est pas sans faille. Il ne suit pas tout ce qu’Amazon vend et a parfois du mal avec les articles de vendeurs tiers. Il est préférable de l’utiliser sur les produits vendus directement par Amazon. L’historique des prix n’est pas toujours précis à 100 % non plus. Cela reste néanmoins un excellent outil pour vite voir si le prix est « juste » ou non.

Keepa, un autre Amazon Tracker qui vous aidera à dénicher le bon prix

Alternativement, vous pouvez utiliser Keepa, qui se vante d’avoir répertorié plus de 1 900 millions d’articles. Le site est plus précis que CamelCamelCamel, mais le concept reste intégralement le même. Pensez à bien mettre le drapeau français et le « .fr » en haut, à droite.

Un exemple sur la Nintendo Switch OLED. On peut, grâce à l’outil, ne cocher que les prix proposés par Amazon depuis sa sortie, par exemple. On voit bien que le site l’a mise en vente de manière erratique depuis fin décembre, avec quelques dispos par-ci, par là. La dernière disponibilité remonte au 8 février, pour 329,99 €, mais elle n’est pas restée longtemps…

Tout comme CamelCamelCamel, l’Amazon Tracker Keepa s’installe en extensions sur Firefox, Chrome, Opera, Edge, Safari 14. En espérant que vous ferez de meilleurs achats !