Cette BMW s’arrête et se gare seule si vous perdez connaissance

Il existe déjà des véhicules capables de s’arrêter net sur la route si le conducteur perd connaissance durant le trajet. Le problème, c’est qu’un véhicule stoppé au milieu d’une autoroute peut causer plus de danger pour les autres conducteurs. La nouvelle BMW iX xDrive50 va donc plus loin : elle est dotée d’une fonction « pull-over », qu’on peut traduire par « se ranger » (rien à voir avec le vêtement). Ce système gare la voiture sur le bas-côté et l’arrête s’il constate que le conducteur est inconscient.

Une grande avancée pour les conducteurs souffrant d’épilepsie ou ayant un risque cardiaque

Donc, au lieu de devenir un obstacle pour le trafic, la BMW iX ralentit et met son conducteur (et les autres) hors de danger en se rangeant sur la bande d’arrêt d’urgence si elle trouve un espace libre pour le faire. Cette fonctionnalité plus avancée pourrait rendre la conduite accessible à des personnes qui en étaient jusqu’à présent exclues, par exemple à cause de leur risque de crise d’épilepsie ou de crise cardiaque.

La probabilité de tomber inconscient chez les conducteurs à risque est réelle. Environ 50 millions de personnes dans le monde souffrent d’une forme d’épilepsie. Beaucoup de conducteurs victimes de cette maladie ne signalent pas leurs crises par crainte de perdre leur travail, ou par peur de se voir refuser le permis de conduire. Souvent, des signes avant-coureurs, une sensation de vertige, etc., les aident à anticiper ces crises et se garer avant, mais ce n’est pas toujours le cas.

Le système de BMW sera également utile pour les conducteurs qui s’endorment au volant

Pour éviter à la fonction « pull-over » de la BMW iX xDrive50 de se déclencher accidentellement, le système d’assistance à la conduite iDrive commence par envoyer un avertissement. Il suffit alors d’appuyer sur n’importe quel bouton pour annuler l’alerte. Mais si la voiture n’est pas conduite de façon active, ou si le conducteur est affalé avec les yeux fermés, la BMW continuera à envoyer des messages avant d’enclencher le système d’arrêt sur la voie d’urgence.

Le système « pull-over » de BMW se base sur une technologie déjà existante qui permet à l’assistant de conduite de changer tout seul de voie sur l’autoroute. Cette fois, le système va un peu plus loin et permet de se garer sur le bas-côté, sans assistance humaine. Cette innovation sera probablement tout aussi utile pour les conducteurs qui s’endorment au volant, et pas uniquement pour les personnes victimes d’épilepsie ou ayant un risque cardiaque. Ainsi que pour ceux qui abusent des distractions en conduisant, comme avec ce nouveau système de divertissement proposé dans les nouvelles Bentley.

