Cette excellente souris gamer Corsair bénéficie d’une belle vente flash de 25 %

Chez Amazon, cette souris pour les gamers bénéficie d’une belle vente flash et passe ainsi à 59,99 € au lieu de presque 80 €.

Si vous cherchez à vous équiper, il est inutile d’attendre les soldes d’hiver 2024 puisque chez Amazon les promotions sont proposées tous les jours. Actuellement, la souris gamer Corsair Kater Elite Wireless bénéficie d’une belle vente flash de 25 % et voit ainsi passer son prix de 79,96 € à 59,99 €.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La souris Corsair propose de belles performances à un prix cassé

Cette souris propose de très belles performances qui lui permettent d’être sur le podium des meilleures souris gaming. En plus de bénéficier de très belles qualités, elle est en plus en promotion chez Amazon. Toutefois, avant de valider votre commande, voici quelques renseignements sur ce produit à petit prix actuellement.

La souris Corsair Kater Elite Wireless bénéficie donc d’une réduction de 25 % chez Amazon mais pour son tarif voici quelques informations à connaître. Sachez qu’elle propose tout d’abord une bonne ergonomie grâce à des matériaux de qualité, ici une coque symétrique et compacte en plastique avec ses six boutons programmables bien placés qui ne glissent pas. Sans fil et légère, vous pourrez bien évidemment l’emporter partout avec vous.

Equipée d’un capteur optique avec une sensibilité de 26 000 DPI et une définition de 650 IPS et un support d’accélération jusqu’à 50G, elle remplira parfaitement ses fonctions au quotidien. Du côté de l’autonomie, elle sera opérationnelle plus d’une semaine (en comptant 3/4 heures par jour), ensuite il faudra penser à recharger ou à utiliser le mode filaire.

Toutefois, si vous avez des doutes, prenez quelques instants pour consulter notre guide des meilleures souris gaming, ainsi vous serez certain de faire le bon choix.