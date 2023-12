Soldes hiver 2024 : dates et bons plans, tout ce que vous devez savoir 

Cette année, sauf exception, les soldes d’hiver vont prendre place du 10 janvier au 6 février. Comme toujours, il s’agit d’une période intéressante pour faire de bonnes affaires sur une large sélection d’objets. Bien évidemment, les produits high tech sont concernés par ces promotions et nous allons vous dire tout ce qu’il faut connaître sur les soldes d’hiver 2024.

Les soldes d’hiver 2024 vont se dérouler cette année du 10 janvier au 6 février à partir de 8 heures du matin. Cependant, selon la région où vous habitez les dates peuvent légèrement différer. En effet, en Lorraine, cet événement débute à partir du 2 janvier. De même, les jours de début peuvent être différents entre la métropole et les territoires d’outre-mer. Dans tous les cas, les soldes d’hiver vont durer pendant 4 semaines.

Par rapport à des événements comme le Black Friday ou le Single Day, cette période de promotion dure bien plus longtemps. D’ailleurs, dans certains cas, les réductions peuvent être plus intéressantes. De même, les boutiques physiques comme celles en lignes vont participer aux soldes d’hiver. Quoiqu’il arrive, le moment venu, la rédaction de Tom’s Guide va vous aider à trouver les meilleures offres disponibles. Ces dernières seront regroupées dans notre rubrique Bons Plans.

À lire aussi : quelles différences entre soldes, Black Friday et French Days ?

🛍 Quels e-commerçants participent aux soldes d’hiver 2024 ?

Comme lors de grands événements comme le Cyber Monday ou les French Days, toutes les enseignes de e-commerce vont participer aux soldes d’hiver. En effet, si vous ne voulez pas vous déplacer en boutique, vous pouvez tout simplement réaliser vos achats sur Internet. De même, les réductions sont tout aussi intéressantes, si ce n’est plus, sur les sites de revendeurs spécialisés. Voici une liste non exhaustive des enseignes participantes :

🤔 Quel est le meilleur moment pour profiter des soldes d’hiver ?

Selon le moment des soldes où vous allez réaliser vos achats, les offres peuvent beaucoup varier. Plus concrètement, lors de la première semaine, les promotions ne sont pas très élevées, mais il est possible de trouver un large choix de produits. C’est à ce moment précis que les stocks sont les plus importants. À l’inverse, c’est pendant la dernière semaine des soldes d’hiver que l’on trouve les meilleures réductions.

D’un autre côté, tous les objets ne sont plus disponibles et vous risquez donc de passer à côté de l’appareil que vous vouliez vous procurer. Il va donc être important de sélectionner en amont les produits qui nous intéressent. Cela permet de surveiller les prix et les stocks. Enfin, si vous n’aviez pas d’idées précises, la dernière semaine va vous permettre d’acheter des objets à des tarifs vraiment cassés.

À lire aussi : tout savoir sur les Amazon Prime Day

📲 Quels produits acheter pendant les soldes d’hiver ?

Pendant les soldes, il est possible de se procurer des objets high tech à des tarifs très avantageux. En effet, on trouve des promotions sur les smartphones, PC portable ou même les tablettes. D’ailleurs, les forfaits mobiles sont moins onéreux lors de cette période. Mais ce ne sont pas les seuls produits à profiter de réductions. Il arrive que des consoles comme, la PS5, les Xbox Series X/S et surtout la Nintendo Switch bénéficient de prix cassés.

D’autre part, si vous cherchez des objets connectés, comme des montres, ou de l’électroménager avec les aspirateurs balais, il est facile de trouver son bonheur. Enfin, cela est également vrai pour tout ce qui tourne autour de l’audio. Les casques Bluetooth ou les écouteurs sans fil vont profiter de réductions importantes pendant les soldes d’hiver.

Pour conclure, si vous hésitez entre deux appareils et que vous avez du mal à faire votre choix, vous pouvez vous rendre dans notre rubrique Guide d’Achat. Dans cette dernière, vous allez trouver nos différents comparatifs pour vous aider à faire le meilleur choix possible.

👉 Soldes : définition et particularités, tout ce qu’il faut savoir

Certains l’ignorent peut-être, mais en France, les soldes d’été comme d’hiver sont très encadrées. En effet, les enseignes et boutiques doivent répondre à certains critères pour pouvoir y participer. Voici une liste de ces derniers :

Premièrement, elles doivent être précédées et accompagnées de publicités.

Elles doivent aider à l’écoulement des marchandises de produits disponibles à la vente et payés par l’enseigne au moins un mois avant le début des soldes.

avant le début des soldes. La réduction du prix doit-être annoncée et il est ici possible de revendre à perte sous la limite des stocks disponibles. D’ailleurs, les marchands n’ont pas le droit de se réapprovisionner pendant ces événements.

La distinction entre un article soldé et non soldé doit être claire pour le consommateur.

La durée de la garantie est identique entre un produit soldé et un autre qui ne l’est pas.

est identique entre un produit soldé et un autre qui ne l’est pas. Les périodes des soldes d’été et d’hiver sont toujours fixes. Ces dernières peuvent uniquement durer 4 semaines. Enfin, les dates peuvent parier selon la région où vous vivez.

Il s’agit d’un ensemble de règles que doivent respecter les différents revendeurs. Ces dernières permettent également de protéger le consommateur de pratiques déloyales. Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre directement sur site du ministère de l’Économie.

À lire aussi : les dates des grands événements promotionnels à ne pas rater