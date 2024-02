Vente flash sur la souris Logitech MX Anywhere 2S qui perd 40 % de son prix

Chez Amazon, la souris Logitech MX Anywhere 2S est à seulement 54,99 € au lieu de 94,99 € soit une très belle réduction de 42 %.

Les ventes flash s’enchaînent chez Amazon, et selon le produits que vous recherchez vous ne devriez pas avoir de difficulté à y trouver des bonnes affaires. C’est maintenant la souris Logitech MX Anywhere 2S qui passe à 54,99 € au lieu de 94,99 € soit une remise immédiate de presque 42 %.

La souris Logitech MX Anywhere est à moins de 55 € durant une vente flash

La Logitech MX Anywhere 2S est une souris sans fil conçue par Logitech, ciblant les professionnels et les utilisateurs ayant besoin d’une souris performante et polyvalente pouvant être utilisée presque sur n’importe quelle surface.

Si avez peut-être besoin d’une nouvelle souris ou vous voulez tout simplement changer la votre ? Profitez vite de cette vente flash chez Amazon car attention cette offre est à durée limitée, il est donc conseillé de vite finaliser votre commande. Avant de vous décider, voici quelques détails supplémentaires sur le produit concerné.

La MX Anywhere 2S est compacte et conçue pour être emportée facilement, ce qui la rend idéale pour les utilisateurs mobiles et ceux qui travaillent souvent en déplacement. Sa petite taille n’enlève rien à son confort, car elle est conçue pour s’adapter à la main de l’utilisateur, offrant une expérience d’utilisation confortable pendant de longues périodes.

Sachez également qu’elle est compatible avec les différents systèmes d’exploitation dont Windows, Mac et iPadOS. Elle est équipée d’un capteur de haute précision Darkfield qui fonctionnera sur tous les types de surfaces avec une haute précision atteignant les 4000 PPP. La roulette précise et ultra-rapide vous permettra de parcourir vos documents rapidement à la vitesse de votre choix.

Pour l’utilisation vous pourrez faire fonctionner la souris avec des piles rechargeables de préférence ou via le câble de recharge. Toutefois, si ce produit ne vous correspond pas, prenez le temps de consulter notre guide des meilleures souris sans fil.