Cette remorque transforme n’importe quel vélo en vélo électrique

La Ein (mot allemand signifiant « un ») est la première remorque intelligente à assistance électrique au monde. Cette remorque électrique, avec une roue unique, permettra aux cyclistes de rouler sans effort.

Remorque Ein de Biomega – Crédit : Biomega

Fabriquée par la société danoise Biomega, la Ein se compose d’une coque en polypropylène, d’un cadre en aluminium et d’une seule roue arrière alimentée par un moteur de 250 watts. Ce moteur est à son tour alimenté par une batterie lithium-ion située dans le corps de la remorque, qui peut être retirée pour être rechargée.

L’autonomie totale de la batterie offre une portée théorique pouvant aller de 85 à 150 kilomètres. Selon le fabricant, la batterie pourrait être rechargée complètement en 5 heures. L’idée du Biomega Ein est d’électrifier un vélo traditionnel pour aider son propriétaire à avancer. Le moteur intègre un capteur de rotation qui détecte le moment où le cycliste commence à pédaler, lorsqu’il accélère ou lorsqu’il s’arrête, pour répondre instantanément par un couple proportionnel à son effort.

Le projet Ein est disponible sur Indiegogo

Pour l’instant, le projet est disponible sur Indiegogo. Comme c’est le cas de tous les projets de crowdfunding, sa commercialisation dépendra de la capacité de la startup à réunir les fonds nécessaires. Pour l’instant, Biomega a récolté la somme de 30 000 euros, soit 120 % de l’objectif initial. La Ein nous fait beaucoup penser à la remorque RideKick présentée en 2012.

Si le produit vient un jour à entrer en production, il sera vendu au prix de 1 195 euros, mais les premiers clients peuvent déjà précommander un exemplaire pour seulement 745 euros. Il s’agit d’un projet intéressant qui permet d’électrifier un vélo tout en offrant un espace de rangement à l’arrière.

De plus, le fabricant indique également que deux enfants en bas âge peuvent être transportés l’un derrière l’autre en fixant leurs sièges de vélo dans le plancher de la remorque. Si vous choisissez de ne pas utiliser de sièges, la remorque offre beaucoup d’espace de rangement pour transporter vos affaires.

Enfin, on peut noter que l’arrière de la remorque comprend deux feux de signalisation et des bandes réfléchissantes sur les côtés, ce qui la rend visible de toutes les directions. Si ce projet ne vous convint pas et que vous souhaitez investir dans un vélo électrique, vous pouvez aller consulter notre comparatif des meilleurs VAE.

Source : Indiegogo