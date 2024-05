ChatGPT : OpenAI rend disponible GPT-4o, un modèle ultra-rapide et gratuit pour tous

Hier soir, OpenAI a dévoilé GPT-4o, le successeur de GPT-3.5. Entièrement gratuit pour tous et disponible dès maintenant sur navigateur et applications, ce nouveau modèle bluffant est bien plus rapide et surtout, équipé d’un assistant vocal. On vous explique.

ChatGPT s’améliore encore. OpenAI, chef de file en matière d’intelligence artificielle générative, vient de franchir un nouveau cap avec le lancement de GPT-4o. Ce modèle offre des capacités inédites en matière de traitement et de production du langage, des images et du son, le tout accessible à tous.

L’intelligence artificielle conversationnelle prend un nouveau tournant avec GPT-4o

GPT-4o utilise une architecture de réseau neuronal Transformer de dernière génération, avec un nombre de paramètres considérablement plus élevé que les modèles précédents. Cela lui permet de traiter des informations plus complexes, générer des réponses précises et nuancées, comprendre le langage naturel, mais aussi générer des réponses pertinentes, cohérentes et adaptées au contexte.

La chaîne YouTube d’OpenAI regorge d’exemples d’essais avec GPT-4o, n’hésitez pas à y jeter un oeil pour vous rendre compte de ses capacités.

Comme vous pouvez le voir, parmi les fonctionnalités les plus remarquables de GPT-4o figure son assistant vocal, qui permet d’interagir avec l’IA de manière fluide et naturelle, comme s’il s’agissait d’un assistant personnel ultra-perfectionné.

L’assistant vocal peut non seulement comprendre vos paroles, mais aussi réagir de manière naturelle et fluide, en adaptant son ton, son style à l’humeur et à la personnalité de l’interlocuteur. Il peut également analyser les émotions sur le visage via la caméra de votre smartphone. De quoi nous bluffer avant l’arrivée de GPT-5, attendu cette année ou l’année prochaine.

OpenAI a fait le choix de rendre GPT-4o accessible à tous, gratuitement, et dès maintenant. Cette décision audacieuse vise à démocratiser l’accès à l’IA générative et à permettre à un large public de bénéficier de ses avantages. Les utilisateurs payants de ChatGPT Plus, la version avec GPT-4 à 20 € par mois, bénéficieront quant à eux de limites d’utilisation cinq fois plus élevées.