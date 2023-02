ChatGPT Plus : l’abonnement à 20 $ par mois est lancé

OpenAI vient d’introduire ChatGPT Plus, une version payante de son célèbre chatbot. Combien coûte l’abonnement payant à ChatGPT ? Quand sortira-t-il en France ? Comment s’y inscrire ? On vous résume toutes les informations fournies par OpenAI ici.

ChatGPT Plus © OpenAI

OpenAI a introduit une version payante de son populaire chatbot ChatGPT. Bien que le service de base soit toujours accessible gratuitement, pour ceux qui recherchent des avantages supplémentaires tels qu’un accès prioritaire pendant les heures de pointe, des temps de réponse plus rapides, etc., ChatGPT Plus sera bientôt lancé. Voici ce que vous devez savoir sur cette nouvelle offre.

Qu’est-ce que ChatGPT Plus et que comprend-il ?

ChatGPT Plus est un abonnement pour ChatGPT qui débloque une gamme d’avantages pour les abonnés, y compris un accès prioritaire au chatbot (même pendant les heures de pointe), des temps de réponse plus rapides et un accès pour essayer de nouvelles fonctionnalités et améliorations.

C’est, essentiellement, destiné à celles et ceux qui veulent profiter d’une meilleure expérience avec ChatGPT. Par exemple, OpenAI espère rendre le service plus accessible à un large éventail d’utilisateurs, y compris les étudiants et les entreprises, qui peuvent avoir besoin d’un outil d’IA fiable pour générer du texte.

Combien coûte ChatGPT Plus ?

ChatGPT Plus est proposé au prix de 20 $ par mois. Ce n’est pas un mauvais prix si l’on considère qu’OpenAI envisageait des frais mensuels de 42 $ pour son offre payante. Le prix en euro reste à ce stade inconnu.

OpenAI prévoit de continuer à fournir un accès gratuit à ChatGPT. La société a tout justement déclaré que les utilisateurs payants aideront à soutenir la disponibilité de l’accès gratuit au plus grand nombre de personnes possible.

Quand ChatGPT Plus sera-t-il disponible ? Comment s’y inscrire ?

ChatGPT Plus sera lancé bientôt aux États-Unis. Vous pouvez rejoindre une liste d’attente maintenant pour vous inscrire au service payant. OpenAI a déclaré qu’il prévoyait d’étendre ChatGPT Plus à d’autres pays à l’avenir, mais n’a pas précisé quand il arrivera en France.

Pour rejoindre la liste d’attente ChatGPT Plus, ajoutez vos informations à ce formulaire. OpenAI vous informera dans les semaines à venir de sa disponibilité et vous fournira des instructions sur la façon de vous abonner.