ChatGPT sera bientôt capable de générer des vidéos, vers un web sans limites ni éthique ?

ChatGPT est une intelligence artificielle qui peut générer du texte, des images et bientôt des vidéos à partir d’une phrase. Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a annoncé que cette fonctionnalité arriverait d’ici un an ou deux. Un défi pour la lutte contre la désinformation.

GPT-5 sera capable de créer des vidéos © DR

ChatGPT, l’intelligence artificielle capable de générer du texte, des images et bientôt des vidéos, va devenir un outil redoutable pour créer des deepfakes. Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a annoncé que cette fonctionnalité arriverait d’ici un an ou deux. Un défi pour la lutte contre la désinformation.

ChatGPT est une intelligence artificielle développée par OpenAI, une organisation à but non lucratif cofondée par Elon Musk. Elle utilise un modèle, appelé GPT, qui repose sur un réseau de neurones profonds entraîné sur des milliards de données textuelles. À cet instant ChatGPT est capable de produire du texte cohérent et pertinent à partir d’une simple phrase, un prompt.

Mais ChatGPT ne se limite pas au texte. Il peut aussi générer des images, grâce à un autre modèle nommé DALL-E. Il suffit de lui donner une description textuelle, et il vous renvoie une image correspondante. Par exemple, si vous lui demandez de dessiner un chat avec des lunettes, il vous montrera un chat avec des lunettes. C’est d’ailleurs pour cela que nous avions érigé un dossier pour vous aider à reconnaître des images créées par l’IA.

ChatGPT

Mais bientôt donc, ChatGPT pourra aussi créer des vidéos, selon le PDG d’OpenAI, Sam Altman. Invité sur le podcast Unconfuse Me de Bill Gates, il a révélé que cette fonctionnalité arriverait d’ici un an ou deux, en plus de se dire « effrayé » par le développement rapide de son IA. Il a évoqué la multimodalité, c’est-à-dire la capacité de travailler sur le texte, les images, l’audio et la vidéo, comme une mise à niveau clé pour ChatGPT et ses modèles.

On peut imaginer que le principe sera le même que pour les images : il suffira de donner une consigne textuelle à ChatGPT, et elle vous fournira une vidéo correspondante. Par exemple, si vous lui demandez de montrer un discours du président Macron, l’IA vous montrera un discours du président Macron. Si tout se passe comme prévu, cette capacité devrait arriver en même temps que GPT-5.

À l’heure où les deepfakes se multiplient, à tel point que même le FBI en a alerté les internautes, de quoi sera capable ChatGPT d’ici quelques années ?