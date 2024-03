Sora : l’IA capable de créer des vidéos sera très bientôt disponible pour tous

Sora, l’outil d’OpenAI, transformera bientôt les textes en vidéos réalistes. Accessible à tous, il enrichira les vidéos avec de l’audio et offrira des options d’édition. Malgré les préoccupations sur les données et la désinformation, Sora s’annonce comme une innovation majeure.

Sora d’OpenAI arrive bientôt

L’intelligence artificielle ouvre un nouveau chapitre. OpenAI, créateur de ChatGPT et pionnier en la matière, a récemment dévoilé Sora, un générateur de vidéos à partir de texte qui promet de révolutionner la façon dont nous exprimons nos idées visuelles. Cette technologie, jusqu’alors réservée à une poignée de personnes, sera bientôt accessible au grand public.

OpenAI donne enfin des nouvelles de la sortie de Sora, son IA pour les vidéos

Mira Murati, directrice technique d’OpenAI, vient de l’annoncer : Sora pourrait être disponible dans quelques mois. Cette avancée majeure permettra à quiconque, quel que soit son niveau de compétence technique, de créer des vidéos.

Imaginez : à partir d’une simple description textuelle, Sora donne vie à des scènes hyper-réalistes, comme si votre imagination prenait forme sous vos yeux. Et l’utilisation de Sora ne se limite pas à la création artistique. Imaginez des simulations scientifiques, des prototypes de produits, des storyboards de films, des supports pédagogiques et bien plus encore. Les possibilités semblent infinies.

À nos confrères de The Wall Street Journal, Mira Murati explique que Sora s’enrichira aussi de fonctionnalités audio pour une immersion encore plus profonde. L’entreprise dit qu’il sera même possible d’éditer les vidéos à la volée (comme refaire un prompt sur ChatGPT pour modifier un texte, par exemple).

OpenAI s’engage à le rendre accessible à des prix abordables, « similaires à ceux de DALL-E », son célèbre modèle de génération d’images. Pour utiliser DALL-E, il faut payer ChatGPT Plus, un abonnement à 20 euros environ.

Un lancement qui risque de faire jaser

Face à la question sur les données utilisées pour entraîner Sora, Mira Murati est restée vague, expliquant qu’il s’agissait de données accessibles publiquement ou sous licence. Sa seule confirmation concernait l’utilisation de contenus provenant de Shutterstock, partenaire d’OpenAI.

À l’approche des présidentielles américaines, Murati a indiqué que Sora, à sa sortie, ne pourra probablement pas produire d’images de personnalités publiques, reprenant ainsi la politique de DALL-E. Les vidéos seront également dotées d’un filigrane pour les différencier des images réelles. Une solution loin d’être infaillible.