Checklist voyage : les accessoires Tech à ne surtout pas oublier !

© Unsplash

Partir en voyage peut sembler stressant et être source d’angoisses. C’est un peu comme préparer une recette : si on oublie un ingrédient, le résultat peut manquer de saveur. Pour que votre escapade reste un plaisir total sans prises de tête, mieux vaut prévoir les accessoires Tech incontournables dans votre valise.

Pour s’équiper sans se ruiner, l’une des solutions peut-être de faire un tour sur les spécialistes du reconditionné comme Certideal (une entreprise française) ou même les grandes plates-formes de vente d’occasion (leboncoin, eBay…).

Batterie externe

Billets, heure d’arrivée de votre avion, appel à enregistrement, meilleurs restos pas chers dans les alentours… autant d’informations disponibles sur votre smartphone, il est donc inconcevable de tomber en panne de batterie lors d’un voyage. Pour éviter ce scénario catastrophe, emportez avec vous une batterie externe d’au moins 10 000 mAh. Compacte et légère, elle sera votre « roue de secours » numérique pour garder votre téléphone prêt à capturer chaque instant précieux de votre voyage.

Adaptateur universel : branchez-vous partout

Passer d’un pays à l’autre sans adaptateur, c’est comme essayer de rentrer une clé carrée dans une serrure ronde, mission impossible ! Un adaptateur universel, surtout un modèle solide avec plusieurs ports USB, vous évitera cette frustration. Que vous soyez à Tokyo, New York ou Marrakech, vos appareils resteront toujours bien chargés.

Casque à réduction de bruit : une bulle de calme

Un long trajet sans casque antibruit, c’est un peu comme prendre le métro parisien aux heures de pointe : bruyant et fatigant. Avec un bon casque à réduction active de bruit, dites adieu aux bruits gênants et plongez dans votre bulle musicale ou cinématographique. Choisissez-le confortable pour qu’il devienne votre meilleur compagnon de route.

Traceur Bluetooth : fini le jeu de cache-cache

Chercher ses clés ou son portefeuille pendant des heures, c’est comme jouer à cache-cache avec ses affaires sans jamais gagner. Fixez simplement un petit tracker Bluetooth à vos objets les plus précieux. Grâce à une application mobile, vous saurez exactement où ils se cachent. Plus besoin de fouiller frénétiquement votre chambre d’hôtel avant le check-out !

Chargeur multiprise USB : un seul pour tous

Les prises dans les hôtels, c’est comme les places en terrasse d’un café à Paris au printemps : toujours limitées. Pour résoudre ce casse-tête, optez pour un chargeur multiprise USB. Léger et compact, il vous permet de charger plusieurs appareils en même temps sans encombrer votre espace de vie.

Flash ring pour smartphone : des photos réussies à coup sûr

Si vous êtes un as de la photo, un flash ring pour téléphone s’impose comme une nécessité. En soirée ou dans des endroits sombres, vos photos seront parfaites. Petit, léger, il se clipse facilement sur votre smartphone sans vous encombrer. C’est un outil idéal pour prendre des photos lumineuses, sans reflets ni ombres gênantes. Bref, un accessoire discret mais très pratique qui vous évitera de rater des moments précieux et vous permettra de garder de belles images de vos escapades.

Disque dur externe : protégez vos souvenirs

Vos photos et vidéos de vacances sont précieuses comme des cartes postales qu’on garde précieusement dans une boîte à souvenirs. Sauvegardez-les régulièrement sur un disque dur externe ou une clé USB robuste. Choisissez un modèle solide, capable de résister aux petits chocs et aux déplacements.

Mini routeur Wi-Fi : restez connecté partout

Une connexion internet aléatoire en voyage, c’est un peu comme capter une radio avec une mauvaise antenne : frustrant et imprévisible. Un mini routeur Wi-Fi portable transforme une simple prise Ethernet en réseau Wi-Fi personnel fiable. Léger, il garantit une connexion stable, parfaite pour travailler, se renseigner ou simplement communiquer avec vos proches.

Pochette étanche pour smartphone : la sécurité avant tout

Un smartphone mouillé ou ensablé pendant les vacances, c’est le scénario catastrophe. Pour protéger efficacement votre téléphone, équipez-vous d’une pochette étanche. Ainsi, même au bord de la piscine ou à la plage, vous pourrez continuer à utiliser votre appareil en toute tranquillité, sans craindre l’eau ou le sable.

En veillant à intégrer ces petits accessoires pratiques et astucieux dans votre liste de voyage, vous partez serein et prêt à affronter toutes les situations. Il ne vous reste plus qu’à profiter pleinement de votre séjour et à créer des souvenirs uniques. Bon voyage !