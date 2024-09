Keynote d’Apple : qu’est-ce que c’est, tout savoir sur les conférences du géant de la tech

Les Keynote d’Apple sont des conférences où la firme présente ses nouveaux produits, services et systèmes d’exploitation. Elles sont suivies par des millions de fans et de professionnels de la tech. À l’aube du keynote iPhone 16, on vous dit tout à leur sujet.

Apple est l’une des entreprises les plus influentes et les plus innovantes du monde de la tech. Ses produits, comme l’iPhone, l’iPad, le Mac ou l’Apple Watch, font partie du quotidien de millions de personnes. Ses services, comme Apple Music, Apple TV+ ou Apple Arcade, offrent des expériences de divertissement de qualité. Mais comment Apple fait-elle pour créer et lancer ses produits et services ? Quels sont les secrets de sa stratégie marketing ? Quelles sont les attentes et les réactions du public et des médias ?

Pour répondre à ces questions, il faut s’intéresser aux Keynote d’Apple. Ces conférences sont les moments forts de l’année pour la firme de Cupertino. Elles sont l’occasion pour elle de présenter ses nouveautés, de faire des démonstrations techniques, de mettre en avant ses valeurs et sa vision. Elles sont aussi l’occasion pour les fans, les clients, les journalistes et les analystes de découvrir les produits et services qui vont marquer le marché de la tech.

🧐 Qu’est-ce qu’une Keynote Apple ?

Avant de parler d’Apple, une brève explication : le terme keynote vient du mot anglais qui désigne un discours principal ou un discours d’ouverture. Il s’agit donc, littéralement, d’une présentation qui vise à capter l’attention du public.

Dans le jargon d’Apple, le mot keynote signifie deux choses. Déjà, Keynote est un logiciel Apple, l’équivalent de PowerPoint, que l’on retrouve sur iPhone, iPad ou Mac. Mais c’est aussi une conférence organisée par la célèbre entreprise américaine fondée par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne en 1976.

Voici l’un des plus célèbres keynote d’Apple, en 2007, qui présentait le premier iPhone :

Les Keynote d’Apple sont généralement animées par le PDG de l’entreprise, actuellement Tim Cook, ou secondé par d’autres cadres dirigeants, comme Craig Federighi, responsable logiciel, ou Phil Schiller, responsable du marketing.

Parfois, des invités extérieurs à l’entreprise interviennent également pour parler de leurs partenariats ou de leurs applications avec Apple. Par exemple, lors de la dernière Keynote du 7 septembre 2023, on a pu voir le réalisateur Steven Spielberg parler de sa série Amazing Stories sur Apple TV our le PDG de Disney Bob Iger annoncer le lancement de Disney+ sur les appareils Apple.

Elles sont suivies en direct par des millions de personnes à travers le monde, via un flux vidéo sur le site officiel d’Apple ou sur YouTube. Elles sont aussi relayées par de nombreux médias spécialisés dans la tech comme nous, qui commentent et analysent les annonces faites par Apple.

Les Keynote d’Apple sont l’occasion pour la firme de Cupertino de dévoiler ses nouveaux produits, comme les iPhone, les iPad, les Mac, les Apple Watch, les AirPods ou encore les services comme Apple Music, Apple TV+ ou Apple Arcade.

Elles sont aussi l’occasion de mettre à jour ses systèmes d’exploitation, comme iOS, iPadOS, macOS, watchOS ou tvOS. Enfin, elles sont l’occasion de faire des démonstrations techniques, de présenter des partenariats ou des initiatives environnementales ou sociales.

⏰ Quand ont lieu les Keynote Apple ?

Il n’y a pas de calendrier fixe pour les Keynote d’Apple, mais on peut distinguer plusieurs périodes clés dans l’année où elles sont susceptibles de se produire.

En mars ou avril : Apple organise souvent une Keynote pour présenter des mises à jour de ses produits existants, comme les iPad, les Mac ou les AirPods. C’est aussi parfois l’occasion de lancer de nouveaux services, comme Apple News+ en 2019 ou Apple Card en 2020.

Si vous souhaitez suivre les Keynote d’Apple en direct, plusieurs options s’offrent à vous :

Vous pouvez vous rendre sur le site officiel d’Apple et cliquer sur le lien qui vous redirigera vers le flux vidéo de la conférence. Vous pouvez aussi utiliser l’app Apple TV sur votre iPhone, votre iPad, votre Mac ou votre Apple TV pour accéder au même flux vidéo.

et cliquer sur le lien qui vous redirigera vers le flux vidéo de la conférence. Vous pouvez aussi utiliser l’app Apple TV sur votre iPhone, votre iPad, votre Mac ou votre Apple TV pour accéder au même flux vidéo. Vous pouvez vous rendre sur la chaîne YouTube d’Apple et regarder la conférence en direct ou en différé. Vous pouvez aussi utiliser l’app YouTube sur votre smartphone, votre tablette ou votre téléviseur connecté pour accéder au même flux vidéo. Vous pouvez également la regarder ici même.

Vous pouvez consulter les sites web ou les réseaux sociaux des médias spécialisés dans la tech, qui vous proposeront des articles, des vidéos ou des podcasts pour résumer et analyser les annonces faites par Apple.

À ce propos, si vous n’avez pas le temps ou que vous ne pouvez pas suivre les conférences Apple, sachez que nous relayons toutes les infos importantes sur notre site afin de vous tenir informé des dernières actus en temps réel !

🤔 Quelles sont les attentes pour la Keynote Apple du 9 septembre 2024 ?

La prochaine Keynote d’Apple se tiendra le lundi 9 septembre à 19 heures (heure de Paris). Cette date n’est pas une surprise en soi, et beaucoup s’attendaient à une annonce pour ce jour en observant le calendrier habituel de la firme. Voici ce que l’on peut attendre de cette conférence.

L’iPhone 16, la star du Keynote 2024

Comme l’an passé, on s’attend à quatre modèles. D’un côté, les iPhone 16 et iPhone 16 Plus, les modèles grand public, et de l’autre les iPhone 16 Pro et Pro Max, résolument plus haut de gamme. Les iPhone 16 standard ne devraient pas s’écarter du design de la génération 15. On s’attend toutefois à ce que leurs capteurs arrière soient intégrés à la verticale. Par ailleurs, ils pourraient intégrer un nouveau bouton Capture, qui offrirait une toute nouvelle manière de prendre des photos. Cette année, toute la gamme aurait droit à la nouvelle puce A18. Toutefois, les déclinaisons Pro pourraient se démarquer en profitant de davantage de cœurs graphiques, ainsi que de 8 Go de RAM.

Les versions Pro disposeraient également d’écrans plus grands, aux bordures plus fines. Un nouveau capteur ultra grand-angle de 48 Mpx serait également de la partie. Pour le reste, les iPhone 16 auraient aussi droit à de plus grosses batteries, une recharge plus rapide jusqu’à 40 W en filaire et 20 W sans-fil, ainsi qu’une compatibilité avec la norme Wi-Fi 7.

L’autre nouveauté grande nouveauté de ces iPhone est sans surprise, l’arrivée du nouveau iOS 18, qui offrira une floppée de nouvelles fonctionnalités, comme une liberté de personnalisation accrue pour l’écran d’accueil, un mode gaming ou encore la prise en charge du RCS. Apple Intelligence, la plus innovante et prometteuse d’entre elles, ne sera toutefois pas au rendez-vous au lancement de ces nouveaux appareils en France. Grâce à cette fonction dopée à l’IA, Apple prévoit d’améliorer le quotidien des utilisateurs en leur suggérant une assistance personnalisée et contextuelle. Par ailleurs, il faudra attendre 2025 pour profiter de la refonte de l’assistant Siri, qui se transformera en chatbot basé sur ChatGPT.

L’Apple Watch Series 10 et l’Apple Watch Ultra 3 au menu

La conférence de septembre est dédiée à l’écosystème iPhone au sens large. C’est donc aussi lors de cet événement que sont présentées les nouvelles Apple Watch. Cette année, on attend une nouvelle version de l’Apple Watch Ultra, et l’Apple Watch Series 10. Dans les deux cas, il ne faut pas s’attendre à un changement radical du design, mais plutôt à une mise à jour technique, avec un processeur plus avancé et un nouveau logiciel, watchOS 11.

Les nouvelles montres connectées pourraient en outre profiter d’un écran moins énergivore grâce au LTPO, mais aussi d’un nouveau mécanisme de fixation pour le bracelet. Ce dernier pourrait laisser la place nécessaire à l’intégration d’une batterie plus conséquente, qui améliorerait l’autonomie de manière significative. Enfin, la firme de Cupertino pourrait aussi présenter l’Apple Watch SE 3, une version plus abordable avec un boîtier en plastique, en remplacement de l’aluminium.

A few more things ?

Selon les rumeurs, une nouvelle gamme d’écouteurs pourrait également être à l’honneur lors de la keynote 2024. Les Airpods 4 devraient se décliner en deux versions, avec ou sans ANC, mais aussi offrir une meilleure autonomie et des fonctionnalités d’aide auditive. Nous verrons ce qu’il en est lors de la conférence !

Apple pourrait aussi profiter de sa Keynote pour annoncer d’autres produits ou services. Par exemple, on pourrait avoir des nouvelles du projet Titan, qui vise à développer une voiture électrique et autonome. On pourrait aussi avoir des nouvelles du projet Glass, qui vise à développer des lunettes connectées et augmentées. Qui sait quelles autres surprises nous réserve le constructeur à la pomme croquée ?