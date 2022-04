Les meilleurs écouteurs sans fil à réduction de bruit active (ANC)

Écouteurs sans fil à réduction de bruit – Crédit : Sony

En lançant en 2016 son premier modèle d’AirPods, Apple a démocratisé véritablement le marché des écouteurs sans fil. Le succès commercial a été si important que de nombreuses marques se sont engouffrées dans la brèche pour proposer leurs propres modèles. Depuis quelques années, l’option de réduction de bruit active (ANC) permet d’offrir une meilleure expérience sonore en coupant les bruits ambiants parasites.

Face au large choix d’écouteurs ANC disponibles, il est indispensable de défricher le terrain. Voici donc notre sélection des meilleurs écouteurs sans fil à réduction de bruit active qui répondra tant à votre budget qu’à vos usages.

Sony WF-1000XM4 La référence du secteur 249,70€ > Amazon On aime Qualité sonore exceptionnelle et rendu équilibré avec le codec haute définition LDAC

Isolation passive et active bluffante

Autonomie avec ANC de 8 heures en une seule charge

Adaptés à une utilisation sportive (IPX4 et réduction efficace du bruit du vent)

Personnalisation complète via l’application On n’aime pas Modèle peu adapté pour passer des appels

Pas de possibilité de multipoint

Moins confortable pour les petites oreilles

Contrôles tactiles limités Verdict : Sony était déjà l’une des références du secteur des écouteurs sans fil. Avec cette nouvelle génération, la marque nipponne a passé un cap en apportant de nombreuses améliorations comme un boîtier beaucoup plus compact que ses prédécesseurs et une autonomie inégalée. Mais c’est bien sûr au niveau de la qualité sonore que Sony se détache. Les WF-1000XM4 bénéficient du meilleur codec disponible, LDAC, pour un rendu haute définition proche de la qualité CD. D’un point de vue réduction de bruit, ces écouteurs cumulent une réduction active de premier ordre couplée à une isolation passive grâce à leur conception intra-auriculaire. En revanche, à ce prix, on aurait aimé de meilleures performances pour les appels et la possibilité de se connecter en multipoint. Lire le test

AirPods Pro Les meilleurs écouteurs pour les utilisateurs iOS 213€ > Amazon On aime Confort d’utilisation avec design semi intra-auriculaire

Réduction de bruit active très performante

Résistant aux projections d’eau

Audio spatial immersif (sur iOS) On n’aime pas Bientôt remplacé par les AirPods Pro 2

Prix élevé pour un modèle de 2019

Une partie des fonctionnalités n’est pas disponible pour les utilisateurs Android

Autonomie restreinte : environ 4 heures en une seule charge Verdict : Souvent critiqué pour la qualité sonore de ses écouteurs, Apple a frappé un grand coup en 2019 en sortant les AirPods Pro. Cette version premium offre un son de bien meilleure qualité que les modèles précédents. La réduction de bruit active est également impressionnante alors même qu’Apple a privilégié un design semi intra-auriculaire, moins intrusif et plus confortable. La fonctionnalité d’audio spatial avec suivi des mouvements de la tête est particulièrement appréciable pendant le visionnage de vidéos compatibles, offrant un rendu 3D immersif. Malheureusement, certaines fonctionnalités phares de ce modèle ne sont pas compatibles avec les téléphones Android. Les AirPods Pro 2 devraient sortir vers la fin de l’année 2022 en offrant des caractéristiques plus modernes que cette version.

Nothing ear (1) Le meilleur rapport qualité/prix 99,99€ > Amazon On aime Prix très attractif sans sacrifier la qualité et les fonctionnalités

Design transparent original et confortable

Compatibles iOS et Android On n’aime pas Signature sonore un peu trop neutre

Réduction de bruit perfectible

Peu pratique à utiliser avec plusieurs appareils

Utilise des codecs basiques (SBC et AAC) Verdict : Lancés en 2021 par l’un des cofondateurs de OnePlus, les ear (1) ont beaucoup fait parler d’eux pour leur design transparent original, mais aussi et surtout grâce à leur prix très attractif pour des écouteurs True Wireless avec réduction de bruit active. Pour moins de 100 euros, impossible de trouver des écouteurs aussi complets de cette qualité. Le son est équilibré. Les contrôles tactiles sont présents et le boîtier permet la recharge sans fil. Même si la réduction de bruit active n’est pas aussi perfectionnée que les modèles plus haut de gamme, le rendu global reste très honorable pour ce prix. Ce sont des écouteurs simples et efficaces pour un budget réduit. Lire le test

Realme Buds Air 2 Les meilleurs premiers prix 49,90€ > Amazon On aime Prix imbattable

Simple, confortable et efficace

Bonne qualité en kit mains libres

Certifiés IPX5 (résiste à la transpiration, aux éclaboussures et à la pluie) On n’aime pas Isolation passive et active perfectible

Absence de recharge sans fil

Pas de multipoint

Pas de codecs haute définition Verdict : Realme est surtout connu pour ses smartphones aux prix très attractifs. C’est donc sans surprise qu’il se positionne également sur le marché des écouteurs sans fil avec des tarifs agressifs. Pour moins de 50 euros, le constructeur chinois offre des caractéristiques assez riches et une qualité globale satisfaisante. Évidemment, la réduction de bruit active est loin des standards des modèles premium. Mais pour ce prix, elle a déjà le mérite d’être présente. Avec une conception simple, proche du design des AirPods, les Realme Buds Air 2 offrent un bon confort d’utilisation et une qualité de son correct, notamment pour passer des appels. Avec sa certification IPX5, ce sont des écouteurs adaptés à une utilisation sportive. Les mélomanes regretteront cependant l’absence de codecs haute définition.

Bose QuietComfort Earbuds Les meilleurs écouteurs pour télétravailler 239,99€ > Amazon On aime L’un des meilleurs kits mains libres du marché

Confort d’utilisation quotidien appréciable

ANC performant

Qualité de son Bose typique avec des basses très présentes On n’aime pas Le modèle le moins compact de la sélection

Absence de multipoint

Latence importante (généralement compensée par les applications)

Commandes tactiles incomplètes Verdict : Bose est traditionnellement une marque réputée pour écouter de la musique. Si sa qualité sonore est toujours présente sur ses écouteurs, Bose a aussi mis l’accent sur la fonction kit mains libres de ses QC Earbuds, avec des micros performants, même dans un environnement bruyant. Très confortables et dotés d’un des meilleurs modes transparents du marché, ce sont des écouteurs que l’on peut porter toute la journée sans que cela ne pose de problème. Son point faible le plus notable réside dans l’absence de multipoint. Pour autant, une récente mise à jour permet de naviguer plus facilement entre plusieurs appareils. Lire le test

Jabra Elite Active 75t Les meilleurs écouteurs pour faire du sport 99,99€ > Boulanger On aime Certification IP57 (immersion dans 1m d’eau jusqu’à 30 minutes)

Autonomie et portée conséquente

Bon maintien dans les oreilles

Réduction de bruit active rare pour des modèles orientés sport On n’aime pas Kit mains libres inutilisable dans un environnement trop bruyant

Basses trop présentes (mais que l’on peut régler via l’application) Verdict : Avec la version Active de son modèle 75t, Jabra a développé des écouteurs destinés à la pratique sportive. Sa conception permet un maintien optimal dans les oreilles pour ne pas les perdre lors d’un choc ou en courant. Avec une certification IP57, ils sont parfaitement résistants à la transpiration et à l’eau. Leur portée de 10 mètres permet d’enchaîner les exercices sans avoir à garder sur soi son téléphone. Une récente mise à jour a ajouté la réduction de bruit active sur ce modèle. Si cette option est à éviter pour une pratique sportive sur route, elle peut être particulièrement appréciable dans une salle de sport bruyante.

Comment fonctionne la réduction de bruit active (ANC) ?

Contrairement au blocage passif du bruit qui fonctionne par étanchéité des écouteurs via leurs embouts qui obstruent le conduit auditif, l’ANC (Active Noise Control) ou réduction active du bruit est une solution technologique. Elle permet d’annuler des sons grâce à des microphones intégrés qui captent les fréquences des bruits environnants et qui diffusent un son inverse.

Le réducteur de bruit actif est d’abord apparu sur les casques haut de gamme avant d’être disponible sur des écouteurs intra-auriculaires. Aujourd’hui, même si le prix des écouteurs joue beaucoup pour la qualité de l’ANC, on en trouve sur des modèles à moins de 100 euros.

Quelle différence entre les écouteurs sans fil Bluetooth et True Wireless ?

Tout comme les écouteurs sans fil Bluetooth, les écouteurs True Wireless fonctionnent en se connectant au Bluetooth du smartphone. En revanche, les écouteurs ne sont pas reliés entre eux par un fil. En l’absence de câble, chaque écouteur communique avec l’autre à l’aide d’une connexion Bluetooth ou NFMI. Vous pouvez donc profiter d’écouteurs vraiment sans fil. Les premiers écouteurs True Wireless grand public sont apparus en 2016 avec les Airpods d’Apple.

Comment bien choisir ses écouteurs sans fil à réduction de bruit ?

Le choix des écouteurs va dépendre essentiellement de votre utilisation et de votre budget. Dans quelles conditions allez-vous utiliser vos écouteurs sans fil à réduction de bruit ? Les besoins sont très différents si vous souhaitez écouter des podcasts dans le métro, passer des appels professionnels, visionner des films à la maison ou écouter de la musique. La réduction active de bruit vous permet d’apprécier votre expérience dans un environnement bruyant.

Travail > Des micros de qualité, le multipoint et le mode transparent sont utiles pour utiliser vos écouteurs pour votre travail

Des micros de qualité, le multipoint et le mode transparent sont utiles pour utiliser vos écouteurs pour votre travail Films et musique > La spatialisation et la qualité sonore globale sont des éléments à prendre en compte pour regarder des films ou écouter de la musique

La spatialisation et la qualité sonore globale sont des éléments à prendre en compte pour regarder des films ou écouter de la musique Jeux vidéo > La faible latence des codecs utilisés est nécessaire pour profiter d’un jeu vidéo.

Tous les écouteurs sans fil sont-ils compatibles iOS et Android ?

Certains modèles sont certifiés MFI (Made For iPhone) ou Works With Android. Ils ont donc été développés spécifiquement pour l’un ou l’autre des systèmes d’exploitation. Pour autant, cela ne veut pas dire que des AirPods ne fonctionneront pas sur Android. Il sera toujours possible de les connecter pour écouter de la musique. En revanche, certaines fonctionnalités ne seront plus utilisables comme les contrôles tactiles, l’assistant vocal ou le son spatial.

Quels sont les meilleurs codecs Bluetooth ? SBC, AAC, LDAC, aptX…

Contrairement à une connexion filaire, le Bluetooth doit compresser le signal sonore à l’aide d’un codec pour pouvoir l’envoyer à chaque écouteur.

Par défaut, le codec utilisé est le SBC , mais il souffre d’une latence importante et d’un débit variable trop faible pour profiter d’une qualité CD.

, mais il souffre d’une latence importante et d’un débit variable trop faible pour profiter d’une qualité CD. Le codec AAC est moins compressé, c’est celui privilégié par Apple.

est moins compressé, c’est celui privilégié par Apple. L’ aptX offre une latence moins importante et un meilleur débit que le SBC et l’AAC.

offre une latence moins importante et un meilleur débit que le SBC et l’AAC. Le codec LDAC proposé par Sony, compatible avec tous les appareils Android, permet de se rapprocher de la qualité CD grâce à un débit de 990 kbps. Sa latence reste, en revanche, aussi importante qu’avec le SBC.

proposé par Sony, compatible avec tous les appareils Android, permet de se rapprocher de la qualité CD grâce à un débit de 990 kbps. Sa latence reste, en revanche, aussi importante qu’avec le SBC. Le LHDC est un concurrent du LDAC. Son débit est un poil plus faible, mais sa latence est meilleure. En revanche, il n’est pas pris en charge par tous les smartphones.

Quelle certification IP privilégier pour des écouteurs de sport ?

Pour écouter de la musique en pratiquant une activité sportive, il est préférable que les écouteurs soient au moins résistants à la transpiration et aux projections d’eau. Pour s’assurer de cela, il existe des indices de protection (IP) pour mesurer précisément la résistance aux solides et aux liquides.

Par exemple, quand un produit présente la norme IP57, le premier numéro (ici le 5) indique la résistance à la poussière et le deuxième numéro (ici le 7) donne la résistance à l’eau. Quand un chiffre est remplacé par un X, cela signifie qu’il n’a pas été testé pour cette caractéristique.

Ainsi, un produit IPX4, a été certifié pour la résistance aux liquides, mais pas aux solides. Pour la pratique sportive, la norme IPX4 est généralement suffisante pour protéger ses écouteurs efficacement.

Les meilleurs écouteurs sans fil pour faire du sport doivent avoir une bonne tenue – Crédit : Jabra

Faut-il prendre en compte la latence des écouteurs ?

L’utilisation du Bluetooth engendre forcément une latence plus ou moins importante qui peut provoquer un décalage entre le son et l’image et ainsi ruiner l’expérience utilisateur. Heureusement, la plupart des applications vidéo comme YouTube ou Netflix compensent cette latence à l’aide d’algorithmes. Ainsi, le visionnage reste parfait, peu importe les écouteurs utilisés.

En revanche, cette latence peut devenir problématique pour d’autres usages comme les jeux vidéo. Pour éviter cet écueil, il faut donc privilégier des écouteurs qui utilisent des codecs reconnus pour leur faible latence. L’aptX adaptative, LHDC LL ou aptX LL permettent d’atteindre une latence inférieure à 40ms. Certains écouteurs, comme les AZ60 de Technics, ajoutent une couche algorithmique pour baisser encore cette latence.

Qu’est-ce que le multipoint ?

Des écouteurs multipoints permettent de se connecter simultanément à deux ou trois appareils. C’est une option très intéressante pour le télétravail. Ainsi, il est possible d’écouter de la musique ou de regarder une vidéo sur son ordinateur tout en s’assurant de ne pas manquer un appel sur son téléphone portable. C’est une fonctionnalité proposée par des marques comme Jabra ou Technis. Elle est aussi présente sur certains AirPods, mais, dans ce cas, elle est uniquement compatible avec les appareils Apple.