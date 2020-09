Batterie externe : notre comparatif des meilleurs Powerbank de 2020

Un iPhone 11, un tout nouvel iPad Air 2020, un Galaxy S20 ou même une Nintendo Switch (lisez notre comparatif Switch vs. Switch Lite) sont de formidables compagnons tant que leurs accumulateurs ne sont pas dans le rouge. Et pour peu que l’on soit un fan de PUBG Mobile ou Fortnite (très gourmands en batterie), de Netflix ou accroc aux réseaux sociaux, il devient impensable de partir en week-end ou en vacances sans une batterie externe.

Combien coûte une batterie externe ?

Il existe des batteries externes pour toutes les bourses. Comme tout accessoire, les prix varient en fonction de la marque. Ainsi, on trouve des batteries « no name » en entrée de gamme pour une poignée d’euros. A ce prix, il ne faut pas s’étonner de tomber sur un modèle qui ne tient pas ses promesses.

Disons que pour une vingtaine d’euros, il est préférable de viser bas, une batterie de 3000 mAh, par exemple, mais de marque connue ou bien notée. Si c’est pour un seul cycle de charge, les possesseurs de batteries amovibles peuvent tout aussi bien acquérir une seconde batterie qui coûte moins de 15 euros, en général.

Le gros des troupes se situe quant à lui dans la fourchette des 30-50 euros. Là, les fabricants annoncent plusieurs cycles de charge avec des batteries externes délivrant 4400, 6600, 10000, 20000 voire même 50000 mAh. Il faut savoir raison garder face à une telle offre. Alléchante, une batterie de 50000 mAh est souvent imposante et peut accuser une charge lente qui pourra ne pas convenir à son acheteur. Enfin, à plus de 100 euros, on trouve des modèles capables de s’attaquer efficacement à la charge d’un ordinateur portable.

Plus légère, plus forte, les batteries lithium-métal sont désormais fiables

Quelles sont les meilleures batteries externes ?

Anker PowerCore II 10000 Le meilleur rapport qualité/prix 26,99€ > Amazon

Cette Anker PowerCore offre une capacité de 10 000 mAh. En plus de cela, elle dispose d’une connectique succincte, mais compatible QuickCharge 3.0, la technologie de charge rapide de Qualcomm. Autre technologie embarquée, PowerIQ 2.0, qui permet d’identifier l’appareil relié afin de lui attribuer la puissance la plus adaptée. Pas d’écran ni de fioritures, on se limite à un USB-A et un microUSB. Un affichage à Led permet de voir le niveau restant dans la batterie. Elle peut charger un iPad une fois ou deux fois un iPhone 11, par exemple. Une batterie externe qui n’est pas la plus classe du monde, mais elle est compacte, puissante et économique.

Mophie Charge Stream Powerstation Wireless XL Pour la charge par induction 73,10€ > Amazon

Cette batterie de Mophie est compatible charge sans fil. Avec sa surface à induction, elle peut accueillir directement un smartphone sans aucun câble. Une liberté retrouvée dont nous profitons sur un autre modèle, la Xtorm Wireless 6000, plus commercialisée aujourd’hui. Attention, ce type de charge a ses limites. Il faut que la batterie soit à plat. Aussi, il faut toujours en passer par un câble lorsqu’elle charge dans un sac.

La batterie de Mophie dispose d’une capacité de 10 000 mAh, ce qui permet de charger smartphone, tablette ou même une Switch. Côté fonction, on a un simple indicateur de charge, un USB-A et un USB-C. À noter qu’il est possible de la mettre à charger puis de poser son smartphone dessus afin de le charger en priorité. Une idée intéressante pour un dock à induction auprès de son lit.

Innoo Tech 10000 mAh La plus écologique 25,81€ > Amazon

Si elle n’est pas rechargée, une batterie externe ne sert à rien. Innoo Tech l’a bien compris et propose une solution à ceux qui n’ont pas facilement accès aux prises de courant. Outre son port microUSB, elle peut également utiliser son panneau solaire pour regagner de la vitalité de façon tout à fait naturelle et écologique. En outre, elle est anti-chocs et waterproof.

Anker PowerCore+ mini La plus compacte 14,99€ > Amazon

Très compacte et cylindrique, la PowerCore+ mini se glisse facilement dans une poche. Malgré ses petites mensurations, elle embarque tout de même un accu de 3350 mAh qui répond présent au moment de charger ses appareils. Aucun problème pour un smartphone avec une charge complète. Il existe de nombreuses batteries de petite taille, mais la PowerCore+ les surpasse toutes. Ne vous fiez pas à son prix doux, elle est solide, durable et saura dépanner le moment venu.

iWALK Quick Charge Power Bank La plus design 33,99€ > Amazon

Avec une coque noire striée et aux bords arrondis, l’iWalk présente un visuel agréable. Le tout est surmonté d’une touche métallique couleur bronze, partie qui fait office de pied pour le smartphone, une fois qu’elle est déployée. Son autonomie restante est affichée dans un écran circulaire particulièrement bien intégrée à sa coque.

L’iWalk n’est pas simplement jolie, elle est également complète et performante. Embarquant un câble USB Type-C/microUSB ainsi qu’un autre microUSB/Lightning et un connecteur USB classique, l’iWalk est en mesure de charger à peu près n’importe quel appareil en toute autonomie. Pour sa capacité de 20 000 mAh, comptez sept charges sur un iPhone de dernière génération ou un Galaxy S20, par exemple.

Noco Genius GB40 L' booster d'urgence pour la voiture 114,95€ > Amazon

Le Noco GB40 délivre juste ce qu’il faut d’énergie pour pouvoir démarrer une voiture. Ce booster est équipé d’une technologie lui permettant de fonctionner sans provoquer d’étincelles, un gage de sécurité supplémentaire. Offrant une intensité de 1000 ampères, il est en mesure de démarrer une voiture une vingtaine de fois avec une seule charge. Powerbank également, il dispose d’un port USB. Une Led est associée à son boîtier avec un dispositif d’urgence qui la fait flasher. Seul point négatif, le GB40 est livré sans adaptateur secteur. À charger en USB, il faut donc lui en adjoindre un séparément.

XTORM Xtrem AL420 Pour les baroudeurs 65,52€

Voici la batterie des baroudeurs. Certifiée IP66, elle résiste à la poussière et aux projections d’eau (clapets fermés). Seule son immersion est impossible. Si sa structure est en plastique dur, elle est enveloppée dans une chaussette en gomme pour la protéger contre les chocs. Une bonne conception qui garantie une finition robuste et rassurante. Elle peut charger un seul appareil à la fois, mais dispose d’un système de charge rapide. Sa grande capacité permet de redonner 100 % d’autonomie à une tablette ou de charger un smartphone cinq fois. Une lampe torche complète sa panoplie.

Noovo 22500 mAh 99,99€ > Amazon

Voilà la batterie de secours qu’il vous faut si vous souhaitez utiliser un appareil filaire loin d’une prise secteur puisqu’elle dispose elle-même d’une telle prise 230V. Elle est donc idéale pour rendre autonome un aspirateur, un écran ou un ventilateur. Imposante, elle a une large capacité (22 500 mAh) qui lui permet de charger plus d’une fois un Ultrabook. Elle dispose également d’un port USB-C en 3A et d’un port USB-A compatible QuickCharge 3.0.

Celui-ci lui permet de charger les appareils quatre fois plus vite qu’avec un chargeur conventionnel. Considérant sa taille imposante, on aurait apprécié une connectique plus développée afin de charger plus d’appareils simultanément. De plus, elle nécessite un transformateur externe pour être chargée. Un accessoire en sus. En revanche, elle se charge très rapidement. Ça reste une valeur sûre pour les voyageurs.

Litionite Tanker 50000 mAh La plus grosse batterie externe 149,90€ > Amazon

50000 mAh. Cette valeur dit presque tout sur cette batterie externe. Avec elle, plus de panne. Les smartphones, tablettes et ordinateurs portables (bien vérifier la compatibilité de la machine avec les embouts fournis) peuvent être chargés de nombreuses fois. On parle d’une dizaine de charges pour un iPhone 11 Plus ou un Galaxy S20, de quoi vivre en autonomie complète durant quelques jours, si besoin. De plus, elle est compatible charge rapide Quick charge 3.0. En revanche, elle n’est pas vraiment compacte et légère. Près de 1,3 kg pour les dimensions d’un netbook (19 x 2,8 x 15 cm).

Quelle batterie externe choisir pour son smartphone et sa tablette ?

Dans une très large majorité, les batteries externes sont compatibles avec tous les appareils supportant la charge en USB. Smartphones, tablettes et liseuses ne doivent donc pas poser de problème. En revanche, nous avons tenté de brancher une batterie externe sur un appareil photo Panasonic qui l’a reconnu comme un support de stockage. Cela dépend donc du matériel à charger. Un iPad, en revanche, ne rechigne pas à accueillir la précieuse énergie distillée par une batterie d’appoint.

Côté smartphones – retrouvez notre sélection des meilleurs modèles de 2020 ici – tout est plus simple puisque la majorité des appareils sont compatibles. Pour être sûr de ne pas se tromper, rien ne vaut une vérification sur le site du fabricant. Enfin, l’apparition de la charge sans fil en natif sur certains smartphones haut de gamme (Galaxy S7, S8, iPhone X, iPhone 8, etc.) à lancé une nouvelle dynamique chez les accessoiristes. Il est désormais possible de se procurer une batterie externe compatible avec ce type de recharge, plus simple à mettre en oeuvre.

Quel batterie externe pour un PC portable ?

Auparavant, les fabricants de PC portables vendaient, en option ou en kit, une batterie additionnelle. Cette pratique est révolue, et l’achat d’une batterie externe pour son PC portable est souvent essentiel. Attention, toutes les batteries externes ne sont pas capables de charger des ordinateurs portables, la faute à leur raccordement en USB qui limite la charge délivrée à 5V.

Aussi pour dépasser cette limite, il faut passer par un adaptateur (vendu avec les batteries spécialisées) qui vient se brancher sur l’alimentation du PC. Ainsi la batterie externe peut délivrer des tensions de 12, 14 ou 19 volts. Plus cette valeur est élevée, moins le temps de charge est long.

Smartphone : quelle batterie pour la charge par induction (Qi) ?

Autre innovation apportée par les smartphones, la charge par induction. Plus besoin de brancher son mobile avec un câble. De nombreux modèles (haut de gamme pour la plupart) sont compatibles avec ce système. Il suffit de les poser sur une base à induction pour qu’ils reprennent de l’énergie en toute simplicité. Les derniers iPhone 11, le Pixel 4 (testé ici face au Pixel 3), le OnePlus 8 Pro (face au OnePlus 8 ici) ou encore le Galaxy S20 Ultra (retrouvez son test) sont quelques exemples des modèles éligibles.

Les constructeurs de batteries externes n’ignorent pas cette technologie. Ils sont de plus en plus nombreux à proposer des modèles l’embarquant. Une des face de la batterie fait alors office de base de charge.

A noter que l’induction partage encore les avis. Tout d’abord, elle est plus lente qu’une charge par câble. Elle consomme également beaucoup plus d’énergie qu’elle n’en apporte à l’appareil chargé. Enfin, subsiste un doute concernant la dangerosité de cette technologie pour la durée de vie de la batterie ainsi chargée.

Une batterie externe en USB Type-C : le meilleur choix pour l’avenir ?

L’USB Type-C s’impose peu à peu comme nouveau standard sur la plupart des appareils, à commencer par les tablettes, smartphones, ordinateurs et même les casques audio. Compact et réversible, ce connecteur est aussi capable de faire passer suffisamment de courant pour charger un ordinateur portable, de quoi faire gagner de la place aux constructeurs. Les MacBook d’Apple ou encore les XPS de Dell y sont passés à 100%. Il ont supprimé par la même occasion le connecteur d’alimentation classique au profit de l’USB Type-C que l’on vous explique en détail ici.

Ainsi, si votre ordinateur dispose d’un tel port et que celui-ci est à même de gérer l’alimentation, vous pouvez acquérir une batterie externe compatible pour le charger en déplacement. Attention tout de même à prendre un modèle d’assez grande capacité afin de remplir convenablement la charge de la batterie du PC. À titre d’exemple, une batterie de 20000 mAh, qui fait partie des plus grandes, peut charger une fois un MacBook.



Quelles sont les batteries externes compatibles avec mon smartphone, ma tablette ?

Le premier élément à prendre en considération est la liste des appareils compatibles mis en avant par le constructeur de la batterie externe. Si son appareil y figure, c’est tout bon. Dans le cas inverse, on peut limiter les incertitudes en comparant le chargeur d’origine de son appareil avec la fiche de la batterie externe.

Il suffit d’observer l’intensité des deux appareils pour savoir s’ils fonctionneront ensemble. En général, 1 A suffit pour tous les smartphones. En revanche, disposant de plus gros accumulateurs, les tablettes réclameront plutôt 2 A. Elles se chargeront tout de même avec une batterie plus modeste, mais beaucoup plus lentement.

Quelle capacité de batterie externe faut-il choisir ?

Après avoir validé cette étape, il faut encore trouver la batterie qui chargera au mieux son appareil. Pour cela, on s’intéresse à l’énergie de sa batterie et de l’accumulateur externe. Il faut savoir qu’une batterie externe ne délivrera pas toute cette énergie à l’appareil chargé. Une partie sera perdue lors de l’opération. On appelle cela la déperdition énergétique.

Elle a tout d’abord lieu lors de la conversion de la tension de la batterie vers l’USB (de 3,7 Volts à 5 Volts) puis de nouveau entre l’USB et l’appareil mobile (de 5 Volts à 3,7 Volts). Ensuite, il faut également prendre en compte la consommation de la batterie elle-même (diodes, composants, etc.). Au final, on perd en moyenne 50 % de sa capacité. Aussi, pour espérer une charge complète, faut-il que la charge électrique de la batterie externe (en mAh) soit plus importante que celle du smartphone ou de la tablette à charger.

Norme CE, le garant anti-explosion d’une batterie

Gadget, une batterie externe n’est pas inoffensive. Contenant du lithium-ion (en attendant le sodium-ion plus écologique et moins cher), elle est susceptible d’exploser ou de prendre feu. Ces risques sont favorisés par une mauvaise conception qui ne respecte pas les standards fixés par l’Europe. Aussi, est-il indispensable de s’assurer de la présence du logo CE sur la batterie convoitée. Attention aux logos contrefaits. Les fabricants chinois savent que pour vendre un produit en Europe il doit être frappé du sceau CE. Aussi, certains importateurs peu scrupuleux ajoutent eux-mêmes ce logo qui, contrefait, ne certifie en rien la qualité de la batterie.

La norme CE est une garantie importante

Un autre logo doit également apparaître. Il s’agit de la marque RoHS. Issue d’une directive européenne, elle vise à limiter l’utilisation de certaines substances dangereuses telles que le plomb, le mercure ou encore le cadmium.

Une seule batterie externe pour charger son PC, son smartphone, sa console, etc.

Nul besoin d’acheter une batterie pour chacun de ses appareils. Certains constructeurs proposent des modèles disposant de deux sorties USB, chacune étant capable d’en accueillir deux en même temps. En général, d’ailleurs, ils proposent des intensités différentes de 1 A et 2 A afin de charger aussi bien un smartphone qu’une tablette, simultanément.

Durée de charge du smartphone et de la batterie, toutes ne se valent pas

La batterie externe est l’accessoire du dernier espoir. On l’utilise lorsque la batterie clignote dans le rouge et que l’on en grignote les précieux derniers pour cent. Aussi, lorsque l’on branche une batterie externe à son téléphone ou sa tablette, tout ce que l’on souhaite c’est que son appareil reprenne rapidement des couleurs. Sur ce terrain, tous les modèles ne se valent pas. Tout dépend de la conception de la batterie et de la qualité de son électronique.

Il en va de même pour le temps de charge de la batterie elle-même. Néanmoins, sur ce point, le moyen de charge est aussi en cause. Le plus souvent livrées sans adaptateur secteur, elles sont vouées à échouer sur le port USB d’un ordinateur. Ce dernier ne délivrant que 0,5 A, il aura bien du mal à distiller rapidement l’énergie réclamée par l’accumulateur. On recommandera plutôt de charger une batterie externe via un adaptateur secteur délivrant 1 A ou 2 A.

Le problème du temps de charge peut tout de même être atténué en préférant des batteries de marques connues. Sony, Xiaomi ou encore Samsung proposent leurs propres modèles. On peut également se référer aux divers tests que l’on peut trouver sur Internet ou dans les magazines spécialisés. Dernière option : acheter le produit sur Internet et profiter de son droit de retour s’il ne convient pas à ses attentes.

Batterie externe : les technologies de charge rapide

On trouve désormais des batteries externes compatibles QuickCharge. Cette technologie a été inventée par Qualcomm, le fondeur des processeurs Snapdragon qui équipent une bonne partie du parc Android. Elle permet de réduire le temps de charge de la batterie. Avec le QuickCharge 3.0, troisième version de cette fonctionnalité et la plus répandue, il est possible de recharger une batterie de 3300 mAh de 0 à 70 % en 30 minutes.



Quick Charge

Disponible depuis l’an dernier Quick Charge 4+ améliore encore ces performances en offrant 50% d’autonomie en 15 minutes ou 5 heures d’autonomie en seulement cinq minutes de charge. En revanche, cette version n’équipe encore que peu d’appareils. Pour savoir si votre smarpthone ou tablette est compatible avec cette technologie, Qualcomm met une liste à disposition à cette adresse.

QuickCharge a fait des émules. Sans s’appuyer sur un lien avec le processeur, quelques constructeurs de batteries externes ont mis au point des fonctions similaires, comme le PowerIQ d’Anker. Pour ce faire, ils augmentent l’intensité délivrée par les ports USB, modification qui a pour effet d’accélérer la charge. Ces solutions alternatives ont l’avantage d’être compatibles avec n’importe quel appareil. Outre des batteries externes, on peut également trouver des hub USB, adaptateurs ou prises allume-cigare disponibles en charge rapide.