Chris Hemsworth révèle sa condition pour revenir dans Thor 5

57/100 sur Metacritic, 68 % sur Rotten Tomatoes, 2,7/5 de moyenne sur Allociné… Thor: Love and Thunder est loin d’avoir convaincu. Nombre de critiques ont notamment pointé des effets spéciaux mauvais, un scénario sans queue ni tête et un ton loufoque qui nuit aux enjeux. Bref, il n’est pas dit que Kevin Feige donne son feu vert pour un cinquième volet consacré au Dieu du tonnerre et des orages. Et en cas de concrétisation du projet, Chris Hemsworth rempilera seulement si cette condition est respectée.

Interrogé par John Horowitz dans le podcast Happy Sad Confused, l’interprète du rôle-titre a expliqué qu’il fallait que le prochain film ait un ton « radicalement différent » pour qu’il revienne. « Vous regardez Thor 1 et 2, ils étaient assez similaires. Ragnarok et Love and Thunder sont aussi similaires. Je pense ainsi qu’il faut réinventer [le héros]. J’ai eu une opportunité unique avec Infinity War et Endgame de faire des choses très drastiques avec le personnage. J’aime ça, j’aime que les gens soient sur leurs gardes. Cela me tient debout. Cela me permet de rester investi », souligne l’acteur.

Chris Hemsworth veut que Thor se réinvente

Selon Chris Hemsworth, si quelque chose « devient trop familier » alors « il y a un risque à devenir paresseux » ce qui est évidemment préjudiciable pour la qualité de sa prestation scénique. Le comédien n’est donc pas sûr de signer à nouveau pour un cinquième volet après Thor : Love and Thunder. « Je ne sais même pas si je suis invité à revenir, mais si je l’étais, je pense que ce devrait être pour une version radicalement différente dans le ton », martèle-t-il.

Chris Hemsworth est décidément très présent dans les médias ces jours-ci. Dans un entretien accordé à Vanity Fair, il a révèlé qu’il était génétiquement prédisposé à développer la maladie d’Alzheimer, « sa plus grande peur ». « Je crois que ça arrive à 1 personne sur 1 000 ou 1 sur 10 000. Je ne m’en souviens pas… Sauf que depuis qu’on me l’a annoncé, j’ai l’impression que ma mémoire se détériore. »