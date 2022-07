Thor 4 : les premières critiques sont là, le nouveau Marvel divise un peu

Les avis commencent à pleuvoir – Crédit : Marvel Studios

Disney+ multiplie les séries Marvel mais le géant du divertissement n’en oublie pas le grand écran. Prochainement, Thor affrontera Gorr dans Love and Thunder. L’occasion de retrouver certains personnages comme Valkyrie mais surtout Jane Foster devenue Mighty Thor. En marge de la sortie du film, dont une scène choquante a été supprimée, la presse spécialisée a pu le découvrir en avant-première. Et les premières critiques commencent à pleuvoir ! Alors qu’en pensent les journalistes de Thor 4 ? Verdict.

Des critiques diamétralement opposées

Thor 4 semble diviser. Avec un score de 70% sur Rotten Tomatoes, le film reçoit moins d’éloges que ses prédécesseurs de la phase 4 (exception faite avec Les Éternels étrillé par beaucoup avec 47% seulement). Parmi les convaincus, Leah Greenblatt, critique chez Entertainment Weekly. La journaliste estime que « le MCU semble trop grand pour échouer mais trop large pour supporter le poids de ses péripéties sans fin. Rien de tout cela n’a vraiment de sens entre les mains de Taika Waititi [ndlr, réalisateur de Thor 3 et 4] mais au moins, quelqu’un s’amuse ».

Rohan Patal de ComicBookMovie pense que Thor 4 « est le film le plus chaleureux et prenant sur le plan émotionnel de Marvel jusqu’à présent. Avec une performance de rockstar du rôle-titre, Chris Hemsworth ! ». Chez le Times (UK), même son de cloche pour Ed Potton : « Ce film aurait pu être un second passage compliqué pour Taika Waititi qui avait fait ses débuts de manière fracassante avec Thor : Ragnarok en 2017 ». Sean Keane de CNET met une bonne note au long-métrage mais tempère : « En voulant équilibrer comédie et drame en fusionnant des intrigues des comics dans un récit, ce quatrième opus s’éparpille trop jusqu’à devenir superficielle ».

Pour ne pas partir sur une mauvaise note, terminons sur la critique très positive de Ben Travis du magazine Empire : « Plus étrange que Thor 3 mais incroyablement sincère, le film de Taika Waititi est une grande et belle explosion. Vous allez l’adorer et probablement le foudroyer aussi. Quelle aventure classique pour Thor ! ».

Des avis assez négatifs envers Thor 4

Mighty Thor, une nouvelle version du héros – Crédit : Marvel Studios

Les critiques négatives pleuvent également avec plusieurs journalistes déçus. Charles Pulliam-Moore de The Verge pointe du doigt l’humour trop lourd : « Alors que faire de Thor un dieu de la plaisanterie du MCU était un moyen solide de renouveler le personnage, la surabondance de blagues est la raison pour laquelle ce film ressemble à un retour en arrière maladroit ».

Chez Forbes, Scott Mendelson enfonce le clou : « Christian Bale et Tessa Thompson sont géniaux mais tous les autres, y compris le réalisateur, ont l’air de faire semblant par obligation commerciale ». Brian Lowry de CNN étrille le nouveau long-métrage du super-héros : « Le gros mélange de tons et de styles que le réalisateur avait réussi dans Thor : Ragnarok disparaît dans ce film qui n’est pas si drôle qu’il le pense, aussi émouvant qu’il le faudrait ou aussi romantique qu’il le devrait »

Vous l’aurez compris, Thor 4 semble diviser les critiques. Malgré une assez belle note de 70%, le long-métrage reste en deçà d’un Spider-Man : No Way Home ou Doctor Strange in the Multiverse of Madness en termes de retours. Mais la meilleure chose reste de vous faire votre propose avis au cinéma le 13 juillet 2022 !

Source : Rotten Tomatoes