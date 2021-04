Chucky : la série débute son tournage et dévoile le titre du premier épisode

Ça y’est, la poupée tueuse est enfin de retour ! Don Mancini et son équipe viennent tout juste de débuter le tournage de la série dédiée au terrifiant Chucky . L’histoire débute dans une ville de province, alors qu’une horrible poupée vintage est vendue sur un vide-grenier. Dès, lors une série d’événements tragiques s’abat sur le lieux et ses habitants. Cette nouvelle mouture sera aussi l’occasion de raconter les origines de la poupée. Baptisé « Mort par mésaventure », le premier épisode promet déjà une bonne dose d’hémoglobine et de frayeurs. Autant rentrer immédiatement dans le vif du sujet !

Chucky tourne ses premières scènes pour Syfy – Crédit : Rogue Pictures

Pour son grand retour, Chucky s’offre un casting 3 étoiles avec notamment le come-back de Jennifer Tilly ou encore Devon Sawa, star de la saga Destination Finale ! Fiona Dourif, qui a marqué la franchise au cinéma, fera également son grand retour dans les premiers épisodes.

Une série prometteuse ?

Teasée depuis de long mois, la série est attendue au tournant. En effet, les fans du monde entier espèrent une histoire originale et déroutante, doublée de belles scènes bien sanguinolentes. Reste à savoir si la poupée sera toujours aussi terrifiante malgré le poids évident des années sur ses épaules ! C’est aussi la première fois que Chucky s’offre un nouveau format. Est-ce que le personnage tiendra sur la longueur ? Avec Don Mancini aux commandes, la poupée est entre de bonnes mains et risque bien de nous surprendre.

Côté scénario, le programme s’offre les services d’Antosca, auteur émérite d’Hannibal, habitué aux séries d’horreur. Son arrivée va d’ailleurs permettre d’oublier le ton parodique et stupide des précédents films. En effet, Mancini souhaite recentrer son univers sur la peur, sans ajout d’effets superficiels. Chucky ne devrait cependant pas devenir une poupée de porcelaine docile et polie pour autant ! Mais la série ne veut pas être un programme adolescent : elle veut reconquérir toutes les générations !

Après un grand nombre de retards dus à la pandémie, le tournage semble bien parti pour respecter son nouveau calendrier. Le montage doit avoir lieu à la fin de l’été afin de proposer la série sur Syfy avant les fêtes ! C’est ambitieux, mais Mancini ne veut pas attendre davantage, de peur d’irriter sa communauté.

Chucky risque donc d’insuffler un vent de fraîcheur dans la télé horrifique ! Car depuis l’adaptation en demi-teinte de Scream sur Netflix ou le très controversé Slasher, les fans sont un peu sur leur faim ! Mais la poupée tueuse devrait rapidement les rassasier avec son sourire de l’ange !

Crédit : Screenrant