Chucky : l’horrible poupée revient en série TV en 2021, première mini bande-annonce

La franchise originale Child’s Play va passer au petit écran avec le prochain « Chucky », créée par le créateur de la franchise Don Mancini et le cerveau de « Channel Zero » Nick Antosca. La série sera diffusée aux États-Unis et sur Syfy en 2021.

Annoncé à l’origine en 2019, Chucky sera une suite de la série de films originaux plutôt qu’un redémarrage. Brad Dourif serait en train de reprendre la voix de la poupée meurtrière (non pas que Mark Hamill ait fait du mauvais travail, mais Chucky n’est tout simplement pas Chucky sans Dourif). Initialement prévue pour une sortie en 2020, la série a été repoussée à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus qui a stoppé toutes les productions. Le teaser présente la nouvelle date de sortie de la série.

Crédit : USA Network / Youtube

Mancini travaille sur la série depuis 2018 et nous a taquiné hier à propos d’une grande nouvelle qui tomberait aujourd’hui. Il avait posté sur son Instagram ce qui ressemblait à une éclaboussure de sang avec les mots « Chucky Did It » , ce qui a fait croire aux fans que c’était le nom de la série. Cependant, il a décidé d’utiliser un titre plus simple : Chucky. Suite à ce premier aperçu de la série, bien qu’il soit bref, celle-ci semble semble très prometteuse.

Voici le synopsis de Syfy : « Après qu’une poupée Chucky d’époque se soit présentée dans un vide-grenier de banlieue, une ville américaine idyllique est plongée dans le chaos alors qu’une série de meurtres horribles commencent à révéler les hypocrisies et les secrets de la ville. Pendant ce temps, l’arrivée d’ennemis et d’alliés du passé de Chucky menace de révéler la vérité sur les meurtres, ainsi que les origines indéterminées de la poupée démoniaque, enfant apparemment ordinaire qui est devenu d’une certaine manière ce monstre notoire. »

Un film iconique

Le film original Child’s Play est sorti en 1988 et est devenu un classique de l’horreur instantanée. Il y a eu 7 films dans la franchise avec la participation de Don Mancini, car il n’a rien eu à voir avec le redémarrage de l’année dernière.

Nous espérons que Don Mancini nous donnera plus d’informations sur ce à quoi nous pouvons nous attendre et sur la date de sortie de la série en 2021.

Source : USA Network