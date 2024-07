Circulation inter-files motos : attention, elle sera bientôt interdite dans ces départements de France

© Envato

La Fédération Française des Motards en Colère (FFMC) a tenté jusqu’au dernier moment de faire avorter l’entrée en vigueur de contrôle technique obligatoire des deux roues motorisés au 15 avril dernier, sans y parvenir.

Les possesseurs de motos ou de scooters vont encore devoir faire face à un changement majeur. Dès le 1ᵉʳ août prochain, la circulation inter-files va redevenir interdite dans 21 départements de France en raison de la fin d’une expérimentation lancée trois ans plus tôt.

La circulation inter-files pour les motards bientôt interdite dans 21 départements de France

Depuis le 2 août 2021, une expérimentation est menée dans 21 départements de France : elle autorise la circulation en inter-files (CIF) pour les deux-roues et trois-roues motorisés, sur les autoroutes et les voies rapides dans un trafic dense et congestionné.

L’objectif de la Sécurité routière est de déterminer l’impact de la CIF sur le nombre d’accidents et le taux de mortalité sur nos routes. Vous l’aurez compris, étant donné que le début de l’expérimentation date du 2 août 2021, celle-ci va s’achever très prochainement.

À partir du 1ᵉʳ août prochain, les conducteurs de deux-roues et trois-roues motorisés des 21 départements concernés ne pourront plus rouler en inter-files. Si vous êtes concerné, il vous faudra perdre rapidement cette habitude de circuler entre les voitures.

La Sécurité Routière rappelle que « la circulation inter-files n’est pas autorisée par le code de la route, mais elle est souvent pratiquée ». En raison de cette interdiction, les futurs usagers de la route ne sont pas formés pour apprendre à composer avec la CIF lors des leçons de code de la route, ce qui pourrait changer si elle finit par être autorisée.