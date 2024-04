Contrôle technique moto : l’obligation entre en vigueur, que risquez-vous en cas de non-respect ?

Le contrôle technique devient obligatoire pour les motos et les scooters à partir de ce 15 avril. Le non-respect de cette obligation peut coûter très cher, même si les sanctions ne devraient pas tomber tout de suite.

Depuis la fin d’année dernière, les motards ont coché une case dans leur calendrier : celle du 15 avril. À partir de cette date, les conducteurs de deux-roues motorisés doivent impérativement effectuer un contrôle technique de leur véhicule dans un centre agrée.

La Fédération Française des Motards en Colère (FFMC) se bat sans relâche contre cet arrêté du 23 octobre 2023. Malgré les contestations et les nombreuses manifestations de ces derniers jours, l’obligation entre bien en vigueur dès ce lundi.

Le contrôle technique des motos devient obligatoire dès ce 15 avril, attention aux amendes

Si vous possédez un deux-roues motorisé, vous devez impérativement effectuer un contrôle technique de votre véhicule pour pouvoir circuler avec à partir d’aujourd’hui. Cette obligation concerne un peu plus de 2,4 millions d’engins. Vous ne devriez pas rencontrer de difficulté à trouver un centre puisque environ la moitié d’entre eux peuvent effectuer le CT2RM.

Rappelons que si vous roulez avec un véhicule sans contrôle technique, vous risquez une amende de 135 euros. Après 45 jours, le montant de celle-ci passe à 375 € et peut grimper jusqu’à 750 € en cas de retard de paiement important. Le 15 avril et le 14 août 2024. Les forces de l’ordre ne vous sanctionneront pas pour le moment, puisque la mise en place du contrôle technique est progressive.

« Si votre véhicule a été immatriculé avant le 1ᵉʳ janvier 2017, son premier contrôle est à réaliser au plus tard le 31 décembre 2024. Si votre véhicule a par ailleurs été mis en circulation avant le 1ᵉʳ janvier 2017 et que la date anniversaire de sa première mise en circulation est avant le 15 avril, ce contrôle est à effectuer entre le 15 avril et le 14 août 2024 », précise le site du service public.

#Actu d’avril | Impôt sur le revenu, suppression de la carte verte en version papier, contrôle technique pour les deux-roues…

On fait le point ensemble : https://t.co/JNaAI4gQ9H pic.twitter.com/gqMJoyghdd — Ministère de l'Économie et des Finances (@Economie_Gouv) March 29, 2024

Un véhicule immatriculé entre le 1ᵉʳ janvier 2017 et le 31 décembre 2019 doit réaliser son premier contrôle en 2025. S’il a été immatriculé entre le 1ᵉʳ janvier 2020 et le 31 décembre 2021, il faudra le faire en 2026. Enfin, un engin immatriculé après le 1ᵉʳ janvier 2022 doit « effectuer son premier contrôle technique dans les quatre ans et demi à cinq années qui suivent sa mise en circulation ».

Comme pour les voitures, le contrôleur peut vous attribuer un résultat favorable si votre deux-roues ne présente aucune défaillance ou seulement des soucis mineurs. En cas de défaillances majeures et critiques, vous ne pourrez plus circuler avec et devrez impérativement réaliser les réparations nécessaires avant la contre-visite. Rappelons que votre moto peut être assurée même sans contrôle technique.