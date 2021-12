Combien coûte Tom Holland (Spider-Man) pour jouer dans un film ?

Le salaire de Tom Holland va vous donner le vertige ! – Crédit : Marvel Studios

Les acteurs profitent forcément d’un moment bankable dans leur carrière. Et actuellement, Tom Holland profite d’une immense popularité. Il faut dire que le jeune comédien a déjà tourné dans plusieurs productions du Marvel Cinematic Universe (MCU) en tant que Spider-Man. Et il s’avère qu’aujourd’hui encore plus qu’hier, le personnage cartonne auprès du public. Sans oublier que l’acteur enfile prochainement la tenue de Nathan Drake dans Uncharted et a pris du muscle pour l’occasion. Autant de succès participant à son engouement mais surtout sa grosse valeur pour les productions. Mais alors combien coûte Tom Holland lorsqu’il faut le faire jouer ? Celebrity Net Worth nous donne une estimation.

Une filmographie déjà conséquente à 25 ans

Tom Holland vaut énormément d’argent. Celebrity Net Worth partage une donnée incroyable à son propos puisque l’acteur coûte 18 millions de dollars. D’autres sources parlent d’un peu moins; 15 millions de dollars. Mais la somme reste toujours énorme pour un jeune homme de 25 ans ! Il faut dire qu’en très peu de temps, le comédien a imposé sa filmographie à Hollywood.

Déjà en tant que Peter Parker dans le MCU et ses milliards de dollars au box-office mais aussi dans des rôles plus mineurs. On pense à The Lost City of Z dont la réception spectateurs/presse se montre excellente !

Un salaire voué à augmenter dans le futur

Tom Holland enchaîne les rôles – Crédit : Sony

Et qu’on se le dise : si Tom Holland poursuit son ascension, son salaire risque de grossir. Âgé de 25 ans, les réalisateurs s’arrachent le britannique. Parmi les futurs projets à venir, on pense à l’adaptation sur Fred Astaire. Un acteur et danseur iconique du Septième art. Dans le passé, l’interprète de Spider-Man s’illustrait par ses talents en tant que danseur. Un rôle taillé sur-mesure !

Reste à savoir dans quelles autres production va apparaître Tom Holland. Rappelons qu’une nouvelle trilogie Spider-Man a été confirmée !

