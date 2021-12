Spider-Man : comment évolue la relation entre Peter, MJ et Ned dans No Way Home ?

Dans le nouvel opus Spider Man : No Way Home, la relation entre Mary Jane, Peter et Ned semble prendre un nouveau tournant.

Plus que quelques jours de patience avant la sortie officielle de Spider-Man : No Way Home. L’impatience est à son comble. En effet, les rumeurs continuent d’aller bon train sur les surprises distillées dans le film. Entre la réunion potentielle des trois Peter Parker et le retour de méchants emblématiques, ce nouvel opus s’annonce riche en rebondissements. Mais une question se pose également : comment la relation entre Peter, MJ et Ned va t-elle évoluer ? Ce trio là est certainement la clé de voûte de la franchise. Ned continuera t-il a donner de précieux conseils à son ami du lycée ? MJ aura t-elle toujours sa place dans ce cercle très privé ?

Spider-Man : quel avenir pour le trio emblématique ? – Crédit : Sony Pictures

Au cours d’une récente interview, Batalon et Holland sont revenus plus longuement sur le sujet. Visiblement, le trio sera plus soudé que jamais face à la révélation de l’identité de Parker. Un point important qui permet d’offrir une nouvelle dynamique à leur groupe déjà très soudé.

Spider-Man : une amitié indéfectible entre Peter, MJ et Ned

« Nous nous rapprochons encore davantage. C’est très intéressant. Cette nouvelle histoire nous permet d’instaurer de très beaux changements créatifs. Nos personnages tombent amoureux par exemple; c’est quelque chose de nouveau pour Parker. Leur amitié devient de plus en plus forte. Et tout cela est clairement démontré dans la scène finale du film » explique ainsi Tom Holland au média Screenrant.

Holland promet d’ailleurs que la performance de Batalon dans la scène finale sera déchirante. « Quand il a commencé à pleurer, je me suis dit, ne fais pas ça, car je vais pleurer aussi » ajoute ainsi le comédien. Sans en dévoiler davantage, il y a donc fort à parier que cette séquence sera forte en émotion et très importante pour l’avenir de la saga. Est-ce que Jacob pourrait être à son tour en danger ou prêt à se sacrifier ? Les trois amis sont-ils heureux de s’en être sorti indemnes ? Il est encore trop tôt pour le savoir.

Décidément, Spider Man : No Way Home n’en finit plus de faire parler de lui. Avec sa campagne promotionnelle parfaitement huilée et la promesse d’un film spectaculaire, Sony risque bien de faire un immense carton au box-office mondial !

Source : Screenrant