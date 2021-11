Comment installer un boîtier E85 sans perdre la garantie constructeur ?

Avec un prix de carburant si élevé, réduire sa facture de presque 50 % est tentant. Mais est-ce possible, légalement, sans prendre le risque d’y perdre ?

Les boîtiers E85 sont des boîtiers électroniques installés au niveau du moteur. Ils permettent au moteur d’injecter la bonne quantité de carburant en fonction de la proportion d’éthanol présente dans le réservoir pour un fonctionnement optimal. Monter un kit pour convertir votre véhicule essence ne prend qu’une demi-heure.

L’installation du kit prend 30 minutes – Crédits : unsplash

Une sonde mesure la proportion d’éthanol dans le carburant et gère la quantité de carburant injecté. Ainsi le boîtier E85 s’assure que le moteur reçoit bien la quantité d’énergie prévue par le calculateur en ajustant le volume de carburant injecté.

Les premiers reflexes

Le premier réflexe est de choisir un boîtier homologué pour convertir votre véhicule. C’est la base pour pouvoir faire valoir vos droits en cas de problème. Et bien entendu n’oubliez pas de vérifier que votre véhicule est compatible. Pour être équipé d’un système de conversion, votre véhicule doit obligatoirement être à injection électronique essence (directe ou indirecte). Les véhicules diesels ou à carburateur ne sont donc pas compatibles.

Ensuite l’installateur doit vous fournir un certificat de conformité accompagné du procès-verbal d’agrément de prototype d’un dispositif de conversion. Vous pourrez alors faire modifier votre carte grise en ligne.

L’essentiel des constructeurs tolère ces installations

Votre véhicule n’étant pas prévu à l’origine pour fonctionner avec de l’E85, le constructeur peut très bien refuser de vous prendre en charge pour ce motif. En revanche, pour les autres organes de votre voiture non liés à l’utilisation de l’éthanol, la garantie constructeur continue de s’appliquer.

Quoi qu’il en soit, l’option la plus sûre reste d’opter pour un modèle Flex Fuel, qui a été conçu pour cet usage dès le départ : on en trouve aujourd’hui chez Jaguar, Ford ainsi que Land Rover. Les voitures électriques coutant aujourd’hui beaucoup plus cher a l’entretien que les diesels, elles ne sont pas encore une option envisageable pour les petits porte-monnaies.

Source : Autoplus