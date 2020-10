Tesla Model X et S : Tesla réduit drastiquement la garantie pour les véhicules d’occasion

Tesla a modifié ses conditions de garantie et va réduire drastiquement le support des Model X et Model S d’occasion. Une très mauvaise nouvelle pour ceux qui comptaient acquérir une Tesla d’occasion.

Jusqu’ici, Tesla proposait toujours la garantie étendue pour les véhicules d’occasion. Le constructeur prenait encore en charge les Model S et Model X de seconde main jusqu’à quatre ans ou 80 000 kilomètres. Cette garantie est désormais de l’histoire ancienne, puisque Tesla a tout simplement décidé de l’annuler pour les véhicules d’occasion. Une information qui ne va pas plaire aux futurs acquéreurs de Tesla d’occasion, mais également aux vendeurs. Les Tesla gardaient jusqu’ici une valeur importante sur le marché de l’occasion, notamment grâce à leur garantie.

Crédits : Pixabay

La modification est intervenue sans annonce officielle de Tesla. Le constructeur a simplement mis à jour ses conditions de garantie sur son site internet. « Les véhicules d’occasion Tesla sont couverts par la garantie limitée standard résiduelle de 4 ans ou 80 000 km. Après expiration, la Garantie limitée sur Véhicule d’Occasion offre une couverture supplémentaire de 1 an ou 20 000 km. Si la garantie limitée standard du véhicule a déjà expiré, la Garantie limitée sur Véhicule d’Occasion couvre le véhicule pour 1 an ou 20 000 km, à compter de la date de livraison. ». En résumé, les véhicules ayant déjà atteint la fin de la garantie standard ne disposeront plus que d’une garantie d’un an ou 20 000 kilomètres, contre deux à quatre ans auparavant.

Une double décision qui ampute Tesla d’un gros avantage compétitif

Cette manœuvre intervient peu après l’annulation de la garantie retour de sept jours pour un véhicule neuf, Tesla faisant parfois face à la mauvaise foi des acheteurs. Ce changement de cap, effectué en si peu de temps, ne semble pas pouvoir être dû au hasard. Cette politique permettait à Tesla de se démarquer de la concurrence, et de proposer à ses clients une sérénité bienvenue. En effet, passer au véhicule tout électrique n’est pas évident, et cette garantie offrait une sécurité non négligeable pour les nouveaux acheteurs. Tesla, en supprimant ce service, perd donc un avantage compétitif non négligeable.

Il est difficile de dire si cette décision est due à un problème sous-jacent, à l’anticipation d’un évènement futur, ou tout simplement une charge financière trop lourde due à ce service. Dans tous les cas, les possesseurs de Tesla ne verront pas ce changement d’un bon œil.

Source : Autoblog