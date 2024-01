La Peugeot E-3008 offre 8 ans de garantie pour rassurer les réfractaires à l’électrique

©Stellantis

L’industrie de l’automobile électrique peut s’avérer très compétitive et il est parfois difficile de se démarquer de la concurrence. Les constructeurs sortent toujours plus de modèles inédits, se faire une place sur ce marché est une tâche ardue.

Si les voitures électriques (VE) rencontrent un certain succès avec une envolée des ventes, ces véhicules ont encore parfois du mal à séduire. La faute à un prix souvent trop élevé mais aussi à une méfiance vis-à-vis des capacités des batteries qui alimentent les VE.

Alors que le PDG de Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep et Opel) tire la sonnette d’alarme sur une éventuelle guerre des prix, la firme vient de mettre en place une nouvelle stratégie concernant la garantie du Peugeot E-3008.

Une extension de la garantie du Peugeot E-3008 pour rassurer les conducteurs

Le SUV électrique, vendu entre 41 000 et 43 000 euros, va bénéficier d’un prolongement de sa garantie pour atteindre 8 ans. Peugeot considère cette garantie comme une offre rassurante, contribuant à la tranquillité d’esprit des clients, notamment ceux hésitant à adopter la technologie électrique. Phil York, directeur marketing de Peugeot, a récemment déclaré :

« On sait que certains clients se posent des questions avant d’adopter cette technologie. On pense avoir une offre qui va convertir de plus en plus de clients vers l’électrique. »

Cette nouvelle garantie équivaut à la durée de vie de la batterie électrique et s’étale donc sur 8 ans et 160 kilomètres. En revanche, le constructeur précise que cela est conditionné à l’entretien du véhicule dans le réseau Peugeot. La garantie est plutôt complète et couvre :

le moteur électrique

le chargeur,

le groupe motopropulseur

les principaux composants électriques et mécaniques.

Peugeot espère vendre plus de véhicules électriques

Évidemment, cette nouvelle stratégie de Peugeot n’est pas 100% désintéressée. L’un des buts de la firme étant de vendre plus de VE possible. En effet, Peugeot vise une part de marché de 20% (ou plus) pour ses voitures électriques en 2024. De plus, l’entreprise souhaite opérer une transition complète vers l’électrique en Europe d’ici 2030.

Tesla Model Y© DR

Cette extension de la garantie des Peugeot E-3008 peut effectivement rassurer les conducteurs. En revanche, elle permet surtout à Stellantis de s’aligner sur la concurrence. En effet, la Tesla Model Y, principale rivale du E-3008, sous certaines conditions, peut également disposer d’une garantie similaire.

Stellantis et Peugeot affirment qu’elles ne participeront pas à la guerre des prix. Pourtant leur nouvelle stratégie peut faire penser le contraire. Étendre la garantie rend la E-3008 bien plus attractive et pourrait faire augmenter ses ventes. De quoi faire de l’ombre à la concurrence qui serait alors obligée de réagir.