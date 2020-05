Comment l’échec d’Howard the Duck a conduit à la création de Pixar ?

En 1986, sortait le film Howard the Duck, rebaptisé Howard… une nouvelle race de héros en français. Ce long-métrage produit par Lucasfilm est la première adaptation cinématographique d’un comic Marvel, mais aussi l’un des plus grand échecs commerciaux de l’histoire du cinéma.

Crédit : Lucasfilm / Universal Studios

Howard the Duck, qui suit les aventures d’un canard humanoïde atterit par erreur sur Terre, est pourtant à l’origine d’une des plus grosses sociétés de production hollywoodienne. Initialement, ce long-métrage devait être réalisé en images de synthèse. Et le projet avait été confié à George Lucas, et sa société d’animation de l’époque The Graphics Group. Cette direction n’arrangeait cependant pas Universal Studios, qui souhaitait sortir un film live-action qui lui rapporte un maximum d’argent pendant l’été. Howard the Duck a donc finalement été réalisé avec de vrais acteurs, et une marionnette de canard en costume.

Howard the Duck, le film Marvel qui a lancé Pixar

N’ayant pas pu concevoir le film comme ils l’avaient imaginé, George Lucas et The Graphics Group ont très rapidement pressenti l’échec de Howard. À l’époque, le papa de Star Wars était dans une situation financière très délicate. Il n’a donc pas attendu la sortie du film pour vendre la société The Graphic Group. Cette dernière a trouvé un acquéreur en la personne de Steve Jobs, qui avait quitté Apple quelques mois plus tôt. Pour la somme de 5 millions de dollars, le fondateur de la marque à la pomme venait de mettre la main sur ce qui allait devenir la célèbre société de production Pixar.

Huit ans après le flop d’Howard the Duck, le studio sortait Toy Story, qui donnera naissance à une des franchises les plus rentables du cinéma d’animation. En 2006, Disney rachetait Pixar pour la somme pharaonique de 7,4 milliards de dollars.

Source : SCREEN RANT