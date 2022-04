Comment revenir à Windows 10 quand on a déjà installé Windows 11 ?

Il y a les upgrades, et puis les downgrades. Repasser a Windows 10 à partir de Windows 11 est tout à fait possible. On vous explique la marche à suivre.

Vous utilisez Windows 11 depuis quelque temps et vous n’êtes pas satisfait. Peut-être le poids de ce nouveau système d’exploitation ralentit votre ordinateur ou peut-être que vous êtes tout simplement plus à l’aise avec la version 10 proposée par Microsoft. Quelle que soit votre raison, nous avons une bonne nouvelle : revenir au système d’exploitation précédent de Microsoft est très facile.

Comment revenir à Windows 10 ? – Crédits : Pixabay-Windows

Le saviez vous ? Même si vous avez acheté un ordinateur avec Windows 11 préinstallé, vous pouvez abandonner le dernier système d’exploitation de Microsoft. Il y a deux méthodes en fonction de comment et quand il a été installé.

Au cours des 10 premiers jours suivant l’installation de Windows 11

Cette méthode ne fonctionne que si vous avez effectué une mise à niveau de Windows 10 vers Windows 11. Avant de commencer, il est conseillé de sauvegarder vos fichiers par précaution.

1. Ouvrez Paramètres, puis Options de récupération. Pour ce faire, le moyen le plus rapide consiste à ouvrir le menu Démarrer et à saisir « options de récupération ». Autrement, accédez à la section Windows Update dans la liste de gauche, puis cliquez sur Options avancées dans le volet de droite. Faites défiler la liste jusqu’à la section Options supplémentaires et cliquez sur Récupération.

2. Recherchez Retour en arrière. Si vous ne voyez pas cela disponible, vous êtes en dehors de votre fenêtre de 10 jours et devrez utiliser l’autre méthode ci-dessous pour rétrograder.

3. Cliquez sur le bouton Retour en arrière pour commencer le processus.

Une fenêtre apparaîtra vous demandant pourquoi vous revenez à Windows 10, puis elle sera suivie de plusieurs autres écrans interstitiels qui offrent des suggestions et/ou des conseils avant de commencer la restauration. N’oubliez pas non plus que vous devrez vous souvenir de votre mot de passe pour vous connecter à Windows 10, alors ne l’oubliez pas.

À lire aussi > Windows 11 : la barre de recherche va beaucoup changer

Dans le cas où Windows 11 serait installé depuis plus de 10 jours

La procédure décrite ci-dessous concerne également les appareils achetés avec Windows 11 préinstallé.

Pour revenir à Windows 10, vous devrez effectuer une installation complète du système d’exploitation Windows. Cela implique de tout effacer de votre PC et de recommencer à zéro, alors assurez-vous de sauvegarder vos fichiers.

Pour ce faire, le moyen le plus simple consiste à vous équiper d’une clé USB de plus de 8 GB et de visiter la page de téléchargement de Windows 10 de Microsoft puis rechercher le support d’installation de Windows 10. Téléchargez l’outil, ouvrez-le, puis suivez les étapes à l’écran.

Ces méthodes fonctionnent sans distinctions. Que ce soit pour Windows 11 Famille ou Windows 11 Professionnel.

Bon retour !

À lire aussi > Désinstaller Windows 11 : pourquoi le bouton « Supprimer tout » n’efface pas tout ?

Source : ScreenRant