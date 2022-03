Windows 11 : la build 22557 transforme votre barre de recherche

Ce 9 mars Windows crée l’événement avec une mise à jour du Dev Channel. Cette amélioration est promise pour dans une semaine et promet un tas de correctifs et d’améliorations, ainsi qu’une meilleure intégration du monde environnant. « À partir du début de la semaine prochaine, nous commencerons à déployer une mise à jour pour la recherche dans Windows 11 qui met en évidence les faits intéressants du moment ».

Windows 11 fait évoluer sa barre de recherche – Crédits Microsoft

La recherche se trouvera directement dans votre barre des tâches. Et bien sûr, vous pouvez toujours y rechercher vos applications, fichiers, paramètres et réponses rapides sur le Web.

Une fonctionnalité optionnelle

Au cas où vous préféreriez ne pas vous encombrer avec cette nouvelle fonction, il vous sera possible de la désactiver. Il vous suffira de suivre ce chemin : Paramètres > Confidentialité et sécurité > Recherche Windows> décochez la case « Afficher les éléments de recherche de base ».

À lire aussi > Désinstaller Windows 11 : pourquoi le bouton « Supprimer tout » n’efface pas tout ?

Les points saillants de la recherche seront une sélection des événements en fonction de leur importance – vacances, anniversaires et autres moments intéressants, à la fois dans le monde et dans votre région. Enfin, sur la page d’accueil de la recherche, vous trouverez tout ce contenu mis en évidence pour le jour en question.

Cette fonctionnalité ne sera pas immédiatement disponible pour tous les utilisateurs, car Windows veut avant avoir l’opportunité d‘améliorer l’outil avec un panel d’initiés.

L’ajout de Microsoft Family Safety

Family Safety vous permet de configurer les contrôles parentaux pour filtrer les applications et les jeux indésirables. Elle vous aide également à équilibrer le temps d’écran de vos enfants. L’application Microsoft Family Safety ne sera disponible par défaut que sur Windows 11 Home.

Clipchamp Video Editor est intégré à Windows 11

Clipchamp est le nouvel éditeur vidéo de Microsoft conçu pour rendre la création vidéo facile, rapide et amusante, et viendra sans doute faire part des meilleurs logiciels gratuits indispensables pour Windows. Clipchamp est livré avec tous les outils de base tels que le recadrage et le fractionnement, ainsi que des fonctionnalités plus professionnelles telles que les transitions et le texte animé. La webcam intégrée et les enregistreurs d’écran sont également pris en charge pour capturer du contenu en temps réel.

À lire aussi > Windows 11 affichera un message en permanence sur votre écran si vous n’avez pas la configuration requise

Source : Blogs.windows