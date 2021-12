Instagram : comment supprimer votre compte en conservant vos photos ?

© Unsplash, Tom’s Guide

Si vous souhaitez faire une pause avec vos médias sociaux et notamment Instagram, sachez vous pouvez envisager de supprimer complètement votre compte. Le réseau social appartenant à Meta (ex-Facebook) vous permet de désactiver votre compte ou de le supprimer complètement avec toutes vos données, et ce, en quelques clics.

Voici comment faire et surtout, comment télécharger toutes vos photos, stories et commentaires d’Instagram en amont, avant de fermer la porte.

Qu’en dit Instagram dans ses conditions d’utilisation ?

© Unsplash

Désormais propriété de Meta (Facebook), Instagram s’arroge le droit d’utiliser librement les photos de ses membres, de les modifier, de les reproduire ou de les afficher publiquement, à moins que l’utilisateur n’ait décidé de passer son profil en mode public.

En soi, tout est spécifié au sein des CGV d’Instagram, à la rubrique intitulée Vos engagements. « Lorsque vous partagez, publiez ou importez du contenu protégé par des droits de propriété intellectuelle (comme des photos ou des vidéos) sur notre Service ou en rapport avec ce dernier, vous nous accordez une licence non exclusive, gratuite, transférable, sous-licenciable et mondiale pour héberger, utiliser, distribuer, modifier, exécuter, copier, diffuser ou afficher publiquement, traduire et créer des œuvres dérivées de votre contenu (conformément à vos paramètres de confidentialité et d’application). »

En revanche, les CGV d’Instagram précisent que la licence « prend fin lorsque votre contenu est supprimé de nos systèmes ». Autrement dit, dès que vous supprimez votre compte, Meta (Facebook) n’a — en théorie — plus accès à vos données, incluant photos et vidéos. Si c’est totalement impossible à vérifier de notre côté, nous savons toutefois qu’une suppression prend 30 à 90 jours, en fonction de la rapidité de leurs services.

Pour les utilisateurs souhaitant quitter le navire, voici la marche à suivre pour supprimer son profil tout en conservant ses photos pour, éventuellement, les renvoyer vers un service plus regardant sur les conditions d’utilisation.

Télécharger les photos avant de supprimer un compte Instagram

Avant toute chose, il est nécessaire de sauvegarder les photos liées à votre compte Instagram si toutefois vous souhaitiez les conserver. On ne va tout de même pas jeter ces belles photos qui nous ont coûté des heures à placer des mots-dièses et des filtres en tous genres, non ? Pour cela, il existe plusieurs solutions et la première est la plus simple : elle consiste à passer par une méthode qu’Instagram propose, sans passer par d’autres services.

Ouvrez l’application Instagram sur votre téléphone.

Sélectionnez l’icône de profil en bas à droite de l’app puis appuyez sur le bouton de menu en haut à droite, les trois traits horizontaux.

Choisissez Paramètres en haut de la liste.

Sélectionnez Sécurité.

Touchez Télécharger les données.

Vérifiez-bien votre e-mail, histoire que quelqu’un d’autre ne reçoivent pas vos précieuses données Instagram. Puis, appuyez sur Demander un téléchargement.

Patientez quelques secondes et sélectionnez Terminé. Vos données vous seront envoyées par e-mail dans 48 heures. Dans notre cas, nous les avons reçues en moins de 10 minutes.

Si tout s’est déroulé comme prévu, vous recevrez un e-mail ressemblant à celui-ci de la part d’Instagram. Continuez, de préférence, sur un navigateur depuis un PC ou un Mac.

Cliquez sur Télécharger les informations. Cela ouvrira un onglet sur votre navigateur qui vous demandera de vous connecter à votre compte.

Ce n’est pas terminé : sur le navigateur, cliquez enfin sur Télécharger les informations pour télécharger vos données.

Sur votre PC, Mac ou smartphone, vous trouverez un dossier nommé avec votre nom d’utilisateur et une suite de chiffres. Toutes vos données s’y trouvent. Pour trouver vos photos dans l’arborescence du dossier, allez dans media > posts. Vous y trouverez toute une suite de dossiers comprenant vos images triées par date. Notez que toutes vos stories se retrouvent également dans media > stories.

Alternativement, vous pouvez utiliser des applications tierces comme Instaport. Il s’agit d’un site permettant de télécharger l’intégralité des photos mises en ligne sur le service, sous forme de fichier .zip. Il existe d’autres services similaires sous forme d’applications, Instabackup pour macOS, InstagramDownloader sur PC. Mais privilégiez toutefois la voie officielle pour éviter que vos données ne se retrouvent (encore) chez quelqu’un d’autre.

Comment supprimer son compte Instagram ?

Vos photos sont au chaud, vos stories aussi. Toutes vos données Instagram le sont d’ailleurs. Vous pouvez donc désormais supprimer votre compte Instagram, et ce, en toute quiétude. Comment ? Suivez le guide. Voici comment supprimer un compte Instagram depuis un smartphone, sachant que la démarche est strictement la même sur un navigateur PC ou Mac.

Il n’est pas possible de supprimer un compte Instagram depuis l’application. Ouvrez donc votre navigateur Internet favori comme Safari, Firefox, Edge ou Chrome.

favori comme Safari, Firefox, Edge ou Chrome. Connectez-vous à votre compte Instagram.

à votre compte Instagram. Rendez-vous à cette adresse (ou copiez-collez l’URL suivante dans votre navigateur : https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/).

Sélectionnez la raison de la suppression de votre compte (problème de confidentialité, prend trop de temps, etc.).

Rentrez votre mot de passe.

Cliquez sur Supprimer [nom du compte].

Et voilà, le tour est joué. Vote profil Instagram et toutes les informations de votre compte seront masqués pendant 30 jours — en outre, le processus de suppression peut durer jusqu’à 90 jours. Puis, votre compte sera définitivement supprimé. Mais comme vous êtes malin(e), avisé(e) et que vous avez suivi(e) ce tutoriel avec sérieux, vous avez déjà téléchargé toutes vos données Instagram en amont, alors aucun risque de perdre quoi que ce soit.

Voir aussi : Instagram : comment activer l’authentification à deux facteurs ?

En revanche, pendant ces 30 jours, gardez en tête que ce contenu reste soumis aux conditions d’utilisation et à la politique d’utilisation des données d’Instagram. Il n’est en revanche pas accessible aux autres utilisateurs de la plate-forme.

Une fois votre compte supprimé, vous pouvez vous inscrire à nouveau avec le même nom d’utilisateur ou ajouter ce nom d’utilisateur à un autre compte tant qu’il n’a pas été pris par un nouvel utilisateur d’Instagram.