Comment savoir si quelqu’un vous a bloqué sur Facebook ?

Facebook est un lieu d’échange avant tout. Mais parfois, au détour d’un post, le ton monte. Et vous finissez tout bonnement par être bloqué par votre interlocuteur. Une situation embarrassante qui peut aussi être la conséquence d’une embrouille avec un ami ou d’une rupture avec votre compagnon dans la vraie vie. Dès lors, comment en avoir le cœur net ? Il existe plusieurs méthodes pour découvrir si vous êtes blacklisté… et par qui.

Méthode 1 : faites une recherche

Aussi simple que cela puisse paraître, si quelqu’un vous a bloqué, il n’apparaîtra plus dans votre moteur de recherche Facebook. Pour confirmer vos soupçons, tapez son nom et son prénom et consultez les résultats. Répétez la manœuvre dans la barre de recherche de la section Amis de votre compte Facebook. Si rien ne ressort, il est possible que cette personne vous ait bloqué.

Mais ce n’est pas forcément le cas : celle-ci a peut-être tout simplement effacé ou désactivé son compte Facebook. Vous pouvez alors mobiliser des amis en commun afin que ces derniers vérifient s’ils peuvent voir son profil. Le cas échéant, le blocage est avéré !

Méthode 2 : replongez dans vos publications communes

Essayez de retrouver une publication où vous êtes tagué en compagnie de votre ami. Si ce dernier vous a bloqué, son nom apparaîtra bien mais il sera impossible de cliquer dessus pour accéder à son profil (sur la version desktop). Et sur l’application mobile, vous pourrez cliquer mais vous aboutirez sur cette page :

Une preuve de plus que vous n’êtes plus en odeur de sainteté…

Méthode 3 : passez par Messenger

Tentez de retrouver la conversation où vous échangez avec votre contact en tapant son nom dans la barre de recherche ou en passant par une conversation de groupe à laquelle vous participez tous les deux. En cas de blocage sur Facebook, il vous sera impossible de la contacter, la mention suivante apparaissant : « Cette personne n’est pas disponible sur Messenger ». Qui plus est, vous ne pourrez pas accéder à son profil Facebook.

Méfiez-vous des extensions miracles !

Plusieurs extensions de navigateurs, Chrome ou Firefox, sont décrites comme des solutions indispensables pour repérer facilement qui vous bloque ou qui se désabonne de votre profil Facebook. Ces extensions sont au mieux inefficaces, Facebook bloquant régulièrement ce type de programmes. Au pire, il s’agit d’adwares déguisés.